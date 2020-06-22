Samsung'dan "Üçlü Çeyiz Paketi" kampanyası Samsung Electronics, evlenme planı yapan çiftler için "Üçlü Çeyiz Paketi" kampanyası başlattı.

Samsung Electronics, evlenme planı yapan çiftler için "Üçlü Çeyiz Paketi" kampanyası başlattı.

Samsung açıklamasına göre, 30 Haziran'a kadar devam edecek "Üçlü Çeyiz Paketi" kampanyası kapsamında Samsung marka seçili buzdolapları, çamaşır makineleri, kurutma makineleri ve bulaşık makinelerinden herhangi üçünü aynı anda satın alanlar fatura tutarı üzerinden KDV dahil 750 TL indirimden faydalanacak.

Kampanya, tüm Samsung yetkili bayileri ve Samsung Online Mağazası üzerinden yapılacak alışverişlerde geçerli olacak.

Kaynak: AA