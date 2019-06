Samsung'dan Toplam 40 Bin Dolar Ödüllü Tasarım Yarışması

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, sektörün öncü tasarım dergilerinden Deezen ile birlikte Samsung Mobile Design Competition adlı bir yarışma düzenliyor. Yarışmada Galaxy akıllı telefonlar ve tabletler için yapılan aksesuar tasarımları mücadele edecek. Yarışmanın ödül havuzu ise 40 bin dolar olarak belirlendi.

Yarışma, iki kategoriye sahip olacak. Bu kategoriler Next Mobile+ ve Next Mobile Wallpaper olarak açıklandı. Next Mobile+ kategorisi, Galaxy akıllı telefonlar, tabletler ve giyilebilir teknolojiler üzerine olan aksesuar tasarımlarını karşı karşıya getirecek. Bu aksesuarlar arasında kablosuz kulaklıklar, tablet kılıfları, saat kordonları veya kablosuz kulaklık kutuları da yer alabilecek. Tasarımların cihazı geliştirmesi ve kullanıcı için değer yaratması gerekiyor. Katılımcılar, istedikleri aksesuarı tasarlayabilecek. Samsung'un ilgisi ise en çok ürünlerini dijital olarak da geliştiren tasarımlara yoğunlaşmış durumda.

Samsung bir de Next Mobile Wallpaper yarışması başlattı. Bu kategoride yarışmak için yalnızca görsel göndermek yetmiyor. Firma, bu duvar kağıtlarının interaktif olmasını, içerik farkındalığına sahip olmasını ve böylece faydalı bilgiler verebilmesini istiyor. Hem profesyonel tasarımcılar hem de öğrenciler bu kategoriye başvuru yapabiliyor.

Her kategoride öne çıkan 5 isim, fikirlerini sunmaları için Londra'ya götürülecek. Orada Samsung yöneticileri ve Deezen baş editörü Marcus Fairs'ten oluşan jürinin karşısına çıkacaklar. Daha sonra jüri, her kategoride kazanan üç ismi seçecek ve kazananlar, Bu yılın ilerleyen döneminde gerçekleştirilecek olan Samsung Geliştirici Konferansı'nda yer alacaklar.

Her kategoride kazanan projeler, 10 bin dolar ödül alacak. İkinciler 5 bin, 3.ler ise 3 bin dolar ödül alacak. 4. ve 5. sırayı alan iki tasarım da 1000 dolar ile ödüllendirilecek.