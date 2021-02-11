Samsung'dan şubat ayı kampanyası

Samsung Electronics, yeni ankastre set ve ürün almak isteyenler için şubat ayı boyunca geçerli olacak bir kampanya başlattı.

Samsung Electronics, yeni ankastre set ve ürün almak isteyenler için şubat ayı boyunca geçerli olacak bir kampanya başlattı.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, şubat ayı boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında Samsung marka ankastre fırın, ocak ve davlumbaz alacaklar, KDV dahil satış fiyatı üzerinden yüzde 21'e varan indirim fırsatından faydalanacak.

Kampanya kapsamında Samsung yetkili bayilerinden Samsung marka ankastre fırın, ocak ve davlumbazı aynı anda satın alarak üçlü set oluşturanlar, ankastre üçlü setin KDV dahil satış fiyatı üzerinden kampanyaya katılabilecek.

Samsung online mağaza üzerinden ankastre fırın, ocak ve davlumbazı aynı anda satın alarak üçlü set oluşturanlara ise ankastre üçlü setin KDV dahil satış fiyatı üzerinden yüzde 15 indirim fırsatı sunulacak.

Samsung yetkili bayilerinden veya Online Mağaza üzerinden ankastre fırın, ocak ve davlumbaz ürünlerinden tekli alımlarda ise ürünün KDV dahil satış fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim sağlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu