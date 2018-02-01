Samsung'dan Rekor Üstüne Rekor!

Samsung'un başkanı, geçen yıl rüşvetten suçlu bulunmuş ve başkan yardımcısı "benzeri görülmemiş bir kriz" nedeniyle istifa etmişti ancak Kore devinin nakit akışı bu durumlardan hiç ama hiç etkilenmedi. Aksine şirket, 2017 yılının dördüncü çeyreğinde ve senenin genelinde çok başarılı bir performans gösterdi: Çeyrek için 14 milyar dolar işletme karı ve 2017 yılının geneli için 50 milyar dolarlık işletme karı sundu. Bu, 2016 yılının dördüncü çeyreği için 8 milyar dolarlık işletme karını fazlasıyla aşsa da, o yılın kazançlarının Note 7 fiyaskosundan dolayı düşük olduğunu da belirtmek gerek.

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Bloomberg'in de yazdığı gibi, Samsung şu anda gelir açısından en büyük çip üreticisi ve Intel'in 63 milyar dolarlık çip satışını geçerek, 69 milyar dolarlık çip satışı yaptı. Ekran bölümü için ise, 2017 yılının dördüncü çeyreğinde iyi performans göstermesinin en büyük nedenlerinden biri, iPhone X'in OLED ekranları için verdiği özel siparişler. Bu siparişler sayesinde Samsung, yükselen Kore won'unu da dengelemeye katkıda bulundu.

Bunun yanında şirketin mobil bölümünün en iyi kar yapan bölümü olduğunu bir süredir biliyoruz ve bu kesinlikle dördüncü çeyrekte yeni gerçekleşmedi.

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Samsung'un 2017 dördüncü çeyreğindeki kazanç raporundan daha fazla rakam: Çeyrekte konsolide toplam 61.5 milyar dolar, yıl için 223 milyar dolar

Bellek yongası işi, dördüncü çeyrek için 10 milyar dolarlık işletme karı, ekran bölümü 1.3 milyar dolarlık işletme karı.