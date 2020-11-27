Samsung'dan PC olmadan çalışabilen akıllı monitör
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Samsung'dan PC olmadan çalışabilen akıllı monitör

27.11.2020 11:47 | Son Güncelleme: 27.11.2020 11:47
Samsung'dan PC olmadan çalışabilen akıllı monitör

Samsung Electronics, tek bir ekranda birçok özelliği bir araya getiren Samsung Akıllı Monitörü küresel çapta satışa sundu.

Samsung Electronics, tek bir ekranda birçok özelliği bir araya getiren Samsung Akıllı Monitörü küresel çapta satışa sundu.

Şirket açıklamasına göre, evde çalışan, eğitim alan ve eğlenen tüketicilerinin yeni ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanan Samsung Akıllı Monitör, mobil ve PC bağlantısı, uzaktan çalışma ve öğrenme özelliklerinin yanı sıra Samsung'un Akıllı TV platformunda yerleşik olan ve eğlence merkezi Smart Hub'ı da sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Görsel Ekranlardan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Hyesung Ha, "Dünya çapında iş, eğitim ve eğlence ev merkezli faaliyetlere dönüştü. Bu yeni normalle birlikte, çoğu göstergenin dijital faaliyetlerde artışa işaret etmesi ve birçok insanın teknolojiyi evde kullanma biçimlerini yeniden düşünmesi şaşırtıcı değil. Yeni akıllı monitörümüzle biz de bu talebe doğrudan cevap veriyoruz. Bu ekran her şeyi bir arada sunduğundan, tüketiciler artık şu veya bu özellik için farklı ekranlar arasında bir tercih yapmak zorunda kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Tercih tarihleri netleşti! Bakanlığa binlerce personel alınacak
Tercih tarihleri netleşti! Bakanlığa binlerce personel alınacak
Bakanlık'tan vatandaşa ucuza otomobil! Yeni liste yayımlandı, hepsi 100 bin TL'nin altında
Bakanlık'tan vatandaşa ucuza otomobil! Yeni liste yayımlandı, hepsi 100 bin TL'nin altında
Kavga yeniden alevlenecek! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'ya çok ağır sözler
Kavga yeniden alevlenecek! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'ya çok ağır sözler

Yeni Samsung Akıllı Monitör, hem PC'ler hem de akıllı telefonlar için çok sayıda bağlantı seçeneği sunuyor. Kullanıcılar, Tap View, App Casting veya Apple AirPlay 2'yi kullanarak kişisel mobil cihazlarını basit bir dokunuşla ekrana bağlayabiliyor. Bir mobil cihaz kullanarak kusursuz bir masaüstü deneyimine erişebilmek için kullanıcılar ayrıca Samsung DeX ile de bu monitöre bağlanabiliyor.

Uzaktan çalışma ve öğrenme işlevlerine yönelik olarak ekran, PC bağlantısına gerek kalmadan Wi-Fi üzerinden Microsoft Office 365 uygulamalarını da çalıştırabiliyor. Bu sayede kullanıcılar doğrudan bu monitör üzerinden, bulut sistemindeki belgelerini görüntüleyebiliyor, üzerlerinde değişiklikler yaparak belgelerini kaydedebiliyor. Uzaktan Erişim özelliği ayrıca, ister evin başka bir yerinden ister ofisten olsun, kullanıcıların bir bilgisayardan kablosuz ve uzaktan bağlantıyla dosyalara erişmesine veya bir dizüstü bilgisayardaki içeriği görüntülemesine olanak tanıyor. Birden çok USB bağlantı noktası ve Bluetooth 4.2 ek bağlantı esnekliği sunarken ekranda yerleşik çift kanallı hoparlör de bulunuyor.

Ekran sesli talimatla yönetilebiliyor

Kullanıcı işlerini bitirdiğinde, bu monitör aynı zamanda Samsung'un Smart Hub'ından içerik akışı yapabilen mükemmel bir eğlence merkezi olarak da işlev görüyor. Kullanıcılar monitörün uygulama mağazasından Netflix, HBO ve YouTube gibi platformlar üzerinden diledikleri içeriklere herhangi bir PC veya mobil cihaz bağlantısına gerek duymadan erişebiliyor. İzleme için kısayol tuşlarını içeren uzaktan kumandasıyla içeriğe kolayca erişilebiliyor. Bixby entegrasyonu sayesinde ise ekran sesli talimatla yönetilebiliyor.

Akıllı Monitör, görüntülemeyi daha rahat hale getirmek için tasarlanmış teknolojiye de sahip bulunuyor. Uyarlanabilir Görüntü özelliği oda koşullarına göre parlaklığı ve renk sıcaklığını otomatik olarak ayarlayarak her türlü izleme ortamı için görüntü kalitesini optimize ediyor. Bu sayede her ortamda en rahat izleme deneyimi sağlanırken uzun süreli kullanımlarda dahi gözü yormuyor. Monitör ayrıca mavi ışığı azaltan özel bir göz koruma modunu da sunuyor.

Monitör, iki farklı modeliyle piyasaya sürülüyor. M7 modeli 32 inçte Ultra Yüksek Çözünürlüğü (UHD) desteklerken M5 modeli 32 inç ve 27 inçlik seçenekleriyle Full HD (FHD) çözünürlüğü destekliyor.

Samsung Smart Monitör 16 Kasım'dan itibaren ABD, Kanada ve Çin'de satışa sunuldu. Ayrıca Samsung, kasım sonundan itibaren lansman kapsamını Türkiye de dahil farklı pazarlara doğru genişletmeyi planlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

İlgili Haberler

Bankacılıkta yatırımlar ve geliştirmeler mobil odaklı olmaya devam edecek
Bankacılıkta yatırımlar ve geliştirmeler mobil odaklı olmaya devam edecek
BUTGEM, mesleki eğitimde sanal gerçeklik uygulamasının en büyüğü olmayı hedefliyor
BUTGEM, mesleki eğitimde sanal gerçeklik uygulamasının en büyüğü olmayı hedefliyor
Ermenek zeytini marka olma yolunda
Ermenek zeytini marka olma yolunda
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Cevdet Yılmaz Abdülhamit Gül Alaattin Çakıcı Selahattin Demirtaş
Magazin Sıla Alişan Şevval Sam İbrahim Tatlıses
Spor Mert Günok Ersun Yanal Rıza Çalımbay Robert Prosinecki Christian Luyindama
Tüm Haberler Türk Antalya Galatasaray Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsung'dan PC olmadan çalışabilen akıllı monitör - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 11:50:30. #1.14#
title