Samsung'dan okula dönüş fırsatları başladı
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Samsung'dan okula dönüş fırsatları başladı

Samsung'dan okula dönüş fırsatları başladı
Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi

Samsung, yeni eğitim öğretim dönemine başlamaya hazırlanan öğrenciler için seçili akıllı telefon veya tablet alımlarında fırsatlar sunuyor.

Samsung, yeni eğitim öğretim dönemine başlamaya hazırlanan öğrenciler için seçili akıllı telefon veya tablet alımlarında fırsatlar sunuyor.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, Samsung okula dönmeye hazırlanan öğrenciler için cazip fırsatlarla dolu çifte kampanyasını başlattı. Microsoft ile iş birliği ile düzenlenen ilk kampanya kapsamında kalemli tablet ve telefon alanlara, yanında bir yıllık ücretsiz Microsoft 365 Bireysel hediye edilecek. Öğrenciler bu hediye ile sadece Microsoft 365 içerisindeki Word, Excel, PowerPoint gibi premium Office uygulamalarından faydalanmakla kalmayacak aynı zamanda 1 TB OneDrive bulut depolama alanını da kullanabilecek.

25 Ağustos - 30 Eylül tarihleri arasında Mediamarkt, Teknosa ve Vatan'ın online ve fiziksel mağazalarında geçerli olacak kampanyaya dahil tablet ve akıllı telefon modelleri şöyle: Galaxy Tab S7, Galaxy Tab S7+, Galaxy Tab S7 FE, Galaxy Tab S6 Lite, Galaxy S21 Ultra, Galaxy N20 Ultra, Galaxy N20.

Samsung'un 25 Ağustos - 13 Eylül tarihleri arasında geçerli "Seçili Tablet Alımlarında Yüzde 18 KDV İndirimi Kampanyası" kapsamında da Galaxy Tab A8, Galaxy Tab A7 Lite veya Galaxy Tab A7 tabletlerden birini satın alanlara yüzde 18 KDV tutarında indirim sunulacak. İndirim, kampanyaya katılan Samsung yetkili bayileri ve diğer tüm 3'üncü taraf fiziki satış noktaları, Samsung Online Mağaza (shop.samsung.com/tr) ve Samsung Online Mağaza'nın pazaryeri satış kanallarında yönettiği hesaplardan yapılan satışlar için geçerli olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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