Samsung'dan "O Cuma Bu Cuma" kampanyası

26.11.2019 16:56 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:56

Samsung Electronics, Black Friday için "O Cuma Bu Cuma" kampanyasını hazırladı.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, Black Friday, "O Cuma Bu Cuma" kampanyası ile Samsung'da daha önce hiç olmadığı şekilde karşılanıyor.

Samsung Electronics, Black Friday için "O Cuma Bu Cuma" kampanyasını hazırladı. Halihazırdaki Samsung online mağaza üyeleri ve 27 Kasım saat 23.59'a kadar "https://shop.samsung.com/tr/o-cuma-bu-cuma" web sitesinden erişilebilecek üye olma seçeneğinden Samsung online mağazasına üye olan tüketiciler, özel indirimlerden öncelikli satın alma fırsatıyla faydalanabilecek.

Kampanyaya dahil ürünler stoklarla sınırlı olup bu ürünler arasında cep telefonu, aksesuar, TV, beyaz eşya, klima, monitör ve tablet ürünleri bulunuyor.

Kaynak: AA