Samsung'dan "Korumalı Tarama"

Samsung, Samsung Internet tarayıcısının beta sürümünü yeniledi. Birkaç yeni özellik sunan yeni sürümde, Protected Browsing adında online güvenliği arttıran bir özellik de bulunuyor. Samsung Internet Beta'nın 7.2 sürümü güncellenmiş bir motora ve yeni bir kullanıcı arayüzüne sahip, bunun yanında düşük bellekli cihazlarda eskisine göre daha iyi performans sergiliyor.

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Samsung, uygulamanın motorunu Chromium M59'a yükseltmiş ve bu gelişmiş Web Platformu özellikleri getiriyor. Bunların arasında Intersection Observer, WebGL2 ve Web Assembly var. Tüm bunlar, online oyunların grafiklerini geliştirmekten, web sitelerinin hızını arttırmaya kadar birçok fayda sağlayacaklar.

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Yeni Samsung Internet Beta'da sunulan esas özelliklerden biri Protected Browsing (Korumalı Gezinme). Bu özellik, sizi kandırıp bilgilerinizi çalmaya çalışan sitelere girmenizi engelleyecek.

Samsung Internet Beta şu an Google Play Store'dan indirilebiliyor.