Samsung'dan klima sektörüne yenilikçi çözümler

06.11.2019 10:58 | Son Güncelleme: 06.11.2019 10:58

Samsung Electronics, İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği'nin (İSKİD) düzenlediği Ar-Ge Proje Destekleri ve Proje Hazırlama Kriterleri konulu seminerin ana sponsoru oldu.

Samsung'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Atasoy, "Ür-Ge faaliyetleri ile mevcut müşterilerimizin, Ar-Ge ile yeni müşterilerimizin ve inovasyon ile gelecekteki müşterilerimizin beklentilerini karşılıyoruz. Üretimden yaratılan katma değer her geçen gün azalma eğiliminde. Daha fazla katma değer yaratabilmek için Ar-Ge ve inovasyona odaklanarak, bu konuda daha çok yatırım yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

Samsung Electronics Türkiye Satış Müdürü Tibet Tokat da Samsung'un klima sektörüne yönelik yenilikçi çözümler geliştirdiğini belirterek şunları kaydetti:

"Samsung, kurulduğu 1939 yılından itibaren 1993 yılındaki Frankfurt Deklarasyonu'na kadar olan süreçte müzik seti, kaset çalar, klima, buzdolabı, çamaşır makinesi, video kaset kaydedici, fotoğraf makinesi ve televizyon gibi çok çeşitli alanlarda ürünler geliştirdi. Frankfurt Deklarasyonu sonrasında, marka olarak belirlediğimiz 'Change Everything' mottosuyla hareket ederek ürünlerimizi geliştirmeye devam ettik. Televizyon, akıllı telefon, buzdolabı, hafıza ürünleri ve dijital ekranlarda pazar lideriyiz.

2016 yılında Forbes'un En Saygın Teknoloji Firması araştırmasında ikinci sırada yer aldık. Fortune'un 2018 yılındaki Global 500 sıralamasında 12'nci sıradayız. Dünya genelinde 35 Ar-Ge merkezimiz var. Toplam çalışanlarımızın 5'te 1'i Ar-Ge departmanında çalışıyor. Günde 40 milyon dolar yatırım yapıyoruz. Yıllık toplam yatırımımız ise 14.6 milyar dolar."

Tokat, Samsung olarak klima sektöründe pek çok ilki gerçekleştirdiklerini kaydederek, "Dünyanın ilk tek modül 30HP Heat Pump VRF dış ünitesi, bulunduğu ortamın tamamına hava üfleyerek fark yaratan 360 kaset klimamız ve sektöre kazandırdığımız WindFree teknolojisini örnek verebilirim. 30 HP dış ünite sektörde tek modülde minimum alanda maksimum kapasiteyi veren tek ürün olma özelliğine sahip. Rakiplerimize göre değerlendirdiğimizde bu dış ünite ile istenilen kapasiteleri çok daha az dış ünite alanı kaplayarak sağlayabiliyoruz.

360 kaset klimamız, sektörde 4 Yöne Üflemeli Kaset Klima olarak bilinen klimaların aksine kanatçık kullanmadan şartlandırılmış havayı her yöne üfleyerek 9,5 metre çapında ortamda iklimlendirilmemiş kör nokta bırakmadan mahallerinizi iklimlendiriyor. Bu ürünümüz 2016 yılında IF Design Ödülü aldı. WindFree teknolojisine sahip klimalarımız ise öncelikle odayı istenilen derecede hızlıca soğutup ısıtabiliyor. Ardından kanatçıklarını kapatıp üzerindeki mikro deliklerden üfleme yapmaya başlıyor. Wind-Free teknolojisi hava hızını 0,15 metre/saniyenin altına düşürerek ortamda aslında ASHREA standartlarına göre hava hareketi olmadan, ortamın serin veya sıcak tutulmasını sağlayan bir teknolojimiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA