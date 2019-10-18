Samsung’dan ‘İnterneti Tadında Kullan’ çağrısı

Samsung, dijital ekran bağımlılığı sebebiyle, internetin sorumlu kullanımı konusunda farkındalık yaratmak için başlattığı 'İnterneti Tadında Kullan' isimli farkındalık kampanyası kapsamında, internetin uzun süreli kullanımının yetişkinler ve çocuk gelişimi üzerindeki etkilerine odaklanıyor.

18.10.2019 14:47
Samsung’dan ‘İnterneti Tadında Kullan’ çağrısı

Samsung, dijital ekran bağımlılığı sebebiyle, internetin sorumlu kullanımı konusunda farkındalık yaratmak için başlattığı 'İnterneti Tadında Kullan' isimli farkındalık kampanyası kapsamında, internetin uzun süreli kullanımının yetişkinler ve çocuk gelişimi üzerindeki etkilerine odaklanıyor.

Kaynak: Dunya.com

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