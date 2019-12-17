Samsung'dan Google açıklaması
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Samsung'dan Google açıklaması

Samsung Electronics, Rekabet Kurumunun Google'ın faaliyetleri ile ilgili aldığı karar üzerine bir açıklamada bulundu.

17.12.2019 19:45 | Son Güncelleme: 17.12.2019 19:45
Samsung'dan Google açıklaması

Electronics, Rekabet Kurumunun 'ın faaliyetleri ile ilgili aldığı karar üzerine bir açıklamada bulundu.

Rekabet Kurumunun Google'ın faaliyetleri ile ilgili aldığı kararı ve süreçleri yakından takip ettiklerini duyurması üzerine Samsung Electronics'ten bir açıklama geldi. Samsung'dan yapılan açıklamada, şirketin, 2020'de çıkacak yeni Galaxy ürünleri ile ilgili Türkiye'deki lansman çalışmalarına ve planlamalarına devam ettiği ifadelerine yer verilerek "Samsung Electronics olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerin yasalarına göre ticari faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Rekabet Kurumu tarafından yürütülen süreçle ilgili gelişmelere göre kullanıcılarımızı ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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