Samsung'dan fırınlarda yüzde 15 indirim imkanı

Samsung, yeni bir fırın almak isteyenler için mayıs ayı boyunca devam edecek "Tüm Samsung Fırınlarda Yüzde 15 İndirim" kampanyası başlattı.

Samsung, yeni bir fırın almak isteyenler için mayıs ayı boyunca devam edecek "Tüm Samsung Fırınlarda Yüzde 15 İndirim" kampanyası başlattı.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, 31 Mayıs'a kadar geçerli kapmaya kapsamında herhangi bir Samsung yetkili bayisinden veya online mağazadan Samsung marka fırın alanlara KDV dahil satış fiyatı üzerinden yüzde 15 indirim sunulacak.

Kaynak: AA