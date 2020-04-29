Samsung'dan evde çalışanlara verimliliği artıracak öneriler Samsung, insanların evde kaldıkları vakti verimli ve keyifli bir şekilde değerlendirmelerine yardımcı olmak için başlattığı "#EvdeBeraberiz" kampanyası kapsamında, birçok farklı alanda tavsiyelerde bulundu.

Samsung, insanların evde kaldıkları vakti verimli ve keyifli bir şekilde değerlendirmelerine yardımcı olmak için başlattığı "#EvdeBeraberiz" kampanyası kapsamında, birçok farklı alanda tavsiyelerde bulundu.

Samsung'dan yapılan açıklamada, Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle herkesin evlerinde daha fazla vakit geçirdiği belirtildi.

Hem evlerde geçirilen zamanı daha keyifli hale getirmeyi hem de verimliliği artırmayı sağlayacak tavsiyelerde bulunulan açıklamada, Samsung'un evden çalışanlar için ofiste çalışıyormuş gibi verimli olmanın yöntemlerini sunduğu kaydedildi.

Evde çalışanların, ofis içi verimliliği sağlayacak ve aynı konforu sunacak kadar güçlü bir cihaza ihtiyaç duyabileceği belirtilen açıklamada, telefon üzerinden masaüstü deneyimi sağlayan Samsung DeX ile işlerin halledebileceği, anlık mesajlaşma ve video konferans araçlarıyla da iş arkadaşlarıyla görüşmenin mümkün olduğu aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Uzaktan çalıştığınızda, iyi zaman yönetimi de kritik önem taşıyor. Bunun için gününüzü verimlilik döngülerine ayırmaya çalışabilirsiniz. 15 dakika iş, 5 dakika mola gibi. Bunu dört kez tekrar edip ardından 20 dakikalık bir mola verebilirsiniz. Samsung Notes gibi bir not tutma uygulaması ile de yapılacak işler listenizi hızla halledebilirsiniz.

Uzaktan çalışırken tüm veri, uygulama ve projelerinize her yerden erişebilmek çok önemli. Samsung DeX ile cihazlar arasında çoklu görevleri ustalıkla tamamlayabilirsiniz. Sadece bir USB kablosu kullanarak Samsung DeX ile telefonunuzun TV'de veya PC'de sunacağı tüm olanakların kapısını aralayabilir böylece ihtiyacınız olan dosyaya erişebilirsiniz."

"Bir çalışma alanı hazırlayın"

Rahat çalışabilinecek bir masanın boşaltıp üzerini tamamen işle ilgili eşyalarla doldurulması gerektiği belirtilen açıklamada, "Galaxy Tab S6 gibi bir Samsung cihazınızı Samsung DeX ile bilgisayar ya da TV'ye saniyeler içinde bağlayabilir, işle ilgili tüm dosyalara kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Galaxy Tab S6'nın taşınabilir klavyesi de DeX'e hızlı erişim için özel bir tuşa ve çalışma alanınızı tamamlayacak bir dokunmatik yüzeye sahip olmasıyla da işlerinizi kolaylaştıracak. Ayrıca, masanın başında uzun süreler geçireceğinizi hesaba katarak kullandığınız sandalyenin rahat olmasına dikkat etmenizi de öneririz." değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, "#EvdeBeraberiz programı kapsamında spor, yemek, moda, eğlence, verimlilik, sanat gibi konularda evde kalanlara ilgi çekici içeriklerle seslenen Samsung, bu içeriklerin yanı sıra ünlü isimlerle iş birlikleri yaparak Instagram yayınlarıyla evlere renk kattı. Evlerinizde geçirdiğiniz zamanı keyifli hale getiren ünlü isimler ve daha önce gerçekleştirdikleri etkinliklere Instagram üzerindeki Samsung IGTV kanalından ulaşabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA