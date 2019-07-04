Samsung'dan El Yazısını Dijital Metne Dönüştüren Uygulama: CalliScan

CalliScan uygulaması, oldukça basit ve işlevsel olmakla beraber kaydedilmesi veya arşivlenmesi gereken notlarınız varsa ancak bunları tek tek yazacak zamanınız yoksa sizin için oldukça faydalı olabilir. Dijitalleştirmek istediğiniz bir belgenin fotoğrafını çekip yüklediğinizde uygulama, sizin için bu belgeyi bir metne dönüştürüyor. Bu metnin üzerinde düzenlemeler yapabilir ve bu belgenizi paylaşabilirsiniz.

Uygulama şu an hâlâ stabil olarak çalışmasa da gelecekte çok daha iyi bir kullanım deneyimi sunacağı kesin. Uygulama, henüz tam oturmadığı için tarama performansı çok iyi değil. CalliScan, bazen notları metne çeviremezken çevirdiği durumlarda da çok fazla hata yapıyor. Aynı zamanda şu an sadece İngilizce dilini desteklediği için de çok fazla kısıtlama mevcut.

Henüz tam oturmamış CalliScan uygulamasını indirmek ve denemek isterseniz Galaxy Store'dan uygulamaya erişebilirsiniz.