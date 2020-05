Samsung'dan Dış Mekanlara Özel 4K Televizyon Koreli üretici Samsung Electronics, The Terrace ile dünyada ilk dış mekana özel 4K QLED TV ve beraberindeki soundbar'ı

Koreli üretici Samsung Electronics, The Terrace ile dünyada ilk dış mekana özel 4K QLED TV ve beraberindeki soundbar'ı duyurdu. Samsung Terrace, tüm iç mekan eğlence deneyimini dışarıya çıkarmak için özel olarak tasarlanmış bir Samsung Smart TV olarak geliştirildi.

Samsung'un en yeni Smart TV'si olarak karşımıza çıkan Terrace, Samsung'un yaşam tarzı TV portföyünü genişletiyor ve parlak görüntü kalitesi, yeni nesil akıllı TV deneyimi ve dayanıklılıkla QLED 4K görüntülemeyi dışarıya taşıyor.

Samsung Terrace 4K özellikleri

55, 65 ve 75 inç modelleriyle sunulan Samsung Terrace, dış mekan yaşam alanlarına uyum sağlıyor ve Samsung'un endüstri lideri QLED 4K ekran teknolojisi ve akıllı TV özellikleri sunar. Hava durumu göz önünde bulundurularak tasarlanan IP55 derecesine sahip The Terrace'ın ekranı suya ve toza karşı dayanıklılığa sahip.

Samsung Terrace Soundbar ile kesintisiz ses deneyimi

The Terrace'le birlikte sunulan The Terrace Soundbar, ev sinemasının boyutlarını yeniden tanımlayan dinamik bir ses sunuyor. TV'lerinin ses çıkışını özelleştirmek isteyenler için The Terrace, The Terrace Soundbar veya diğer cihazlarla eşleştirilmesine izin veren Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısına sahip.

Samsung Electronics Panel İşleri Başkanı Jonghee Han "Yeni yaşam tarzı alışkanlıkları ve eğilimleri hiç olmadığı kadar hızlı gelişiyor. Tüketiciler ekranları evden çalışmak, çevrimiçi platform kullanarak egzersiz yapmak, sevdiklerinizle irtibatta kalmak ve diğer birçok etkinlikle uğraşmak için kullanıyorlar. Ekran da bu yaşam tarzı değişiklikleri doğrultusunda gelişmeli" diyor.

Samsung Terrace fiyatı ve çıkış tarihi

Samsung Terrace'ın 55 inçlik versiyonu 3.455 dolar, 65 inçlik versiyonu 4.999 dolar, 75 inçlik versiyonu 6.499 dolar olarak satışa çıkarıldı. Tüm bu cihazlar ABD ve Kanada'da piyasaya sürüldü ancak yaza doğru tüm dünyada satışa sunulacak.