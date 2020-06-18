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Samsung'dan "Değiş, Değiştir Yeniden Başla" kampanyası

Samsung Electronics, "Değiş, Değiştir, Yeniden Başla" kampanyası kapsamında seçili model Samsung TV satın alanlara akıllı telefon veya tablet hediye ediyor.

Samsung'dan
18.06.2020 13:25 | Son Güncelleme: 18.06.2020 13:28

Samsung Electronics, "Değiş, Değiştir, Yeniden Başla" kampanyası kapsamında seçili model Samsung TV satın alanlara akıllı telefon veya tablet hediye ediyor.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, 30 Haziran'a kadar seçili model Samsung TV satın alanlar; Samsung'un Galaxy S20 veya Galaxy Note10 Lite akıllı telefonlarına ya da Galaxy Tab A 8" tabletine hiç bir ücret ödemeden sahip olma fırsatını yakalayacak.

Kampanya kapsamında 2019 veya 2020 model Samsung QLED 8K TV alanlara Galaxy S20 128 GB akıllı telefon; 2020 model Samsung QLED TV alanlara tercih ettikleri TV'ye göre Samsung Galaxy Note10 Lite 128 GB akıllı telefon veya Samsung Galaxy Tab A 8" 32 GB tablet; 2020 model Samsung Frame TV veya artık tüm satış noktalarında satışı yapılan 2020 model Serif TV alanlara Samsung Galaxy Note10 Lite 128 GB akıllı telefon; 2020 model Samsung UHD TV alanlara ise Galaxy Tab A 8" 32 GB model tablet hediye edilecek.

Kampanyadan faydalanmak için TV'lerin kampanyaya katılan satış noktaları üzerinden satın alınması ve satın alınan ürünün 15 Temmuz 2020 tarihine kadar Samsung Yetkili Servis aracılığıyla kurulumunun yapılması ve ardından 31 Temmuz 2020 tarihine kadar www.samsung.com/tr/degis-degistir-yenidenbasla-tv-kampanyasi-2020 kampanya sayfasından başvuru yapılması gerekiyor.

Ayrıca 1-30 Haziran tarihleri arasında ING Bank iş birliği kapsamında seçili buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre mikrodalga, ankastre fırın, ankastre ocak ve ankastre davlumbaz ürünlerine vade farksız 15 taksit veya 3 ay taksit erteleme imkanı ve 2.000 TL'ye varan indirim fırsatı da sunulacak. Ayrıca, Yapı Kredi Bankası iş birliği sayesinde de online satış kanalları üzerinden yapılan beyaz eşya alışverişlerinde 18 aya varan taksit olanakları ile tüketiciler istediği ürüne sahip olabilecek.

Yine kampanya kapsamında tüketiciler eski model akıllı telefonlarını yenileriyle değiştirilebilecek. 30 Haziran'a kadar devam edecek kampanyada indirim oranları cep telefonu modeline göre belirlenecek. Kampanya avantajlarından yaralanmak isteyen tüketiciler, yeni akıllı telefonlarına Samsung mağazaları aracılığıyla sahip olabilecek.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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