Samsung'dan "çocukları internette korumak için" rehber

Samsung Türkiye'nin TOÇEV (Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı) ile hayata geçirdiği "Paylaşmanın Sorumluluğunu Al" platformu, tam kapanma döneminde vakit geçirmek için internete daha çok sarılacak çocuklarını korumak isteyen ebeveynler yol gösterici olacak.

Samsung Türkiye'nin TOÇEV (Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı) ile hayata geçirdiği "Paylaşmanın Sorumluluğunu Al" platformu, tam kapanma döneminde vakit geçirmek için internete daha çok sarılacak çocuklarını korumak isteyen ebeveynler yol gösterici olacak.

Samsung Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, "Paylaşmanın Sorumluluğunu Al" projesi kapsamında gerçekleştirilen araştırma, çocukların internette karşısına çıkabilecek içerikler konusunda ebeveynleri bilinçlendirmenin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor.

Araştırmaya katılanların yarıdan fazlası, kontrol etmedikleri içeriklerin çocukların tüketimine uygun olduğunu düşünüyor. Video izlemek ebeveynler tarafından çocuklara verilen bir ödül olarak görülürken, ebeveynlerin neredeyse yarısı çocukları oyun oynarken ya da bir şey izlerken çıkan reklamları kontrol etmediğini söylüyor. Hatta katılımcıların üçte biri çıkan reklamların çocuklarının gelişiminde faydalı olabileceğini dahi düşünüyor.

Samsung Türkiye'nin, TOÇEV birlikteliğiyle hayata geçirdiği "Paylaşmanın Sorumluluğunu Al" web sitesi ile bu dönemde çocuklarını güvenle geleceğe hazırlamak isteyen anne ve babalar için faydalı bir rehber sunuyor.

Samsung Türkiye'nin "İnterneti Tadında Kullan" kampanyası şemsiyesi altında oluşturduğu portal, özellikle küçük çocukları olan ebeveynlerin internetin zaman ve içerik açısından doğru kullanımı konusunda bilinçlendirilmesine odaklanıyor.

Paylaşmanın Sorumluluğunu Al platformunda ebeveynler çocukların internete kontrollü erişimi konusunda faydalı içeriklere ulaşabiliyor. Hem yazılı hem de video içeriklerin yer aldığı platformda, internette çocukların karşılaşabileceği riskler ve tehlikeler, konunun uzmanları tarafından detaylıca açıklanıyor.

Platformda yer alan "Çocuğunuza güvenli interneti nasıl anlatırsınız?" bölümünde çocukların yaş gruplarına göre nelere dikkat edilmesi ve nasıl önlemler alınması gerektiği yer alıyor.

Platformda bulunan kontrol listesinde ebeveynler, yapmaları gerekenleri liste halinde görüp işaretleyebiliyor. Yine platform üzerinde sunulan anket ile ebeveynler kendi internet kullanımlarını da değerlendirebiliyor. Bunların yanı sıra ebeveynlerin birçok detaya hakim olabilmeleri için konu hakkındaki terim ve kavramları açıklayan bir dijital bilgelik sözlüğü de yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip