Samsung'dan "Büyük TV Günleri" ile daha fazla Para Kart fırsatı
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Samsung'dan "Büyük TV Günleri" ile daha fazla Para Kart fırsatı

Samsung'dan 'Büyük TV Günleri' ile daha fazla Para Kart fırsatı
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol - Haberler | Güncel

"Büyük TV Günleri" kampanyası kapsamında Samsung markalı seçili model televizyonlardan birini satın alanlar, ek olarak Samsung marka bir beyaz eşya almaları durumunda tek bir TV ürünü için geçerli olan Para Kart tutarından yüzde 50 daha değerli Para Kart kazanma fırsatına sahip olacak.

"Büyük TV Günleri" kampanyası kapsamında Samsung markalı seçili model televizyonlardan birini satın alanlar, ek olarak Samsung marka bir beyaz eşya almaları durumunda tek bir TV ürünü için geçerli olan Para Kart tutarından yüzde 50 daha değerli Para Kart kazanma fırsatına sahip olacak.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, Samsung'un tüketicilerin beğenisine sunduğu büyük ekranlı TV'leri, futbol heyecanını da doruk noktasına taşıyacak. Sahip oldukları teknolojiler sayesinde evleri adeta bir stadyuma dönüştüren Seçili Samsung TV'leri satın alanlar, bu kampanya ile daha fazla Para Kart kazanma fırsatını yakalayacak.

11 Temmuz'a kadar geçerli olacak "Büyük TV Günleri" kampanyası kapsamında, seçili Samsung marka TV ile birlikte seçili beyaz eşya ürünlerinden en az birini satın alanlar, tek bir TV alımında geçerli olan Para Kart tutarından yüzde 50 daha değerli Para Kart kazanacak. Kampanya kapsamındaki modellerden satın alan tüketiciler, 12 bin 750 TL'ye varan değerlerde Para Kart kazanabilecek.

Kampanya kapsamında satın alma işlemlerinin Samsung bayileri, Samsung Online Mağaza, Teknosa veya Mediamarkt mağazalarından yapılması gerekiyor.

Kampanyadan faydalanmak için tüketicilerin seçili ürünlerden en az birer TV ve beyaz eşya modelini aynı fatura içerisinde yer alacak şekilde satın almaları gerekiyor. Para Kart hak edişleriyle ilgili tüm başvuruların da https://www.samsung.com/tr/para-kart-kampanyasi-mayis-2021/ sayfası üzerinden 25 Temmuz'a kadar tamamlanması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

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