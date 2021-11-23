Samsung'dan beyaz eşyalarda öğretmenlere özel indirim

Samsung'un 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel başlattığı kampanyada, seçili Samsung beyaz eşyalar yüzde 10 indirimle öğretmenleri bekliyor.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, kampanyaya katılan tüm Samsung yetkili bayilerinden ve shop.samsung.com/tr/ web sitesi üzerinden 23-30 Kasım'da geçerli olan kampanyadan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı çalışan öğretmenler faydalanabiliyor.

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Öğretmenler Günü'ne özel yüzde 10 indirim kampanyası ile öğretmenlerin coşkusuna ortak oluyor. Stoku bulunan seçili Samsung marka beyaz eşyalarda (buzdolabı, çamaşır makinesi, kurutmalı çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi) geçerli olan kampanya kapsamında öğretmenlere satın aldıkları ürünlerin KDV dahil satış fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim fırsatı sunuluyor.

Öğretmenlerin indirimden faydalanabilmeleri için ilgili kurum çalışanı olduğunu gösteren belgeleri ya da kimliklerini www.samsung.com/tr/ogretmenler-gunu-kampanyasi adresi üzerinden eklemeleri ve bu sayfadaki başvuru formunu doldurmaları gerekiyor. Başvurular alındıktan sonra kendilerine SMS üzerinden tek kullanımlık kod bilgisi iletiliyor. Öğretmenler bu tek kullanımlık kod ile shop.samsung.com/tr/ adresi üzerinden veya doğrudan Samsung yetkili bayilerinden satın alımlarını gerçekleştirebiliyor.

AA / Muhammet Emin Horuz - Ekonomi Haberleri

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