Samsung'dan beyaz eşyada hediye çeki ve para kart kampanyası
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Samsung'dan beyaz eşyada hediye çeki ve para kart kampanyası

05.02.2021 11:43 | Son Güncelleme: 05.02.2021 11:47
Samsung'dan beyaz eşyada hediye çeki ve para kart kampanyası

Samsung marka seçili beyaz eşya satın alanlar, 400 TL'ye varan Migros Hediye Çeki veya TL yüklü Para Kart kazanma şansı yakalayacak.

Samsung marka seçili beyaz eşya satın alanlar, 400 TL'ye varan Migros Hediye Çeki veya TL yüklü Para Kart kazanma şansı yakalayacak.

Samsung Electronics açıklamasına göre, söz konusu kampanya, Samsung online mağazası "https://shop.samsung.com/tr" ve yetkili satış noktalarından yapılan alışverişlerde geçerli olacak.

Şubat ayı boyunca geçerli olacak kampanyadan faydalanmak isteyen tüketicilerin ankastre ocak, fırın, davlumbazdan oluşan üçlü seti ya da ankastre set haricinde kalan beyaz eşyalardan (buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi) en az bir tanesini satın almaları gerekiyor.

Ürün satın alan katılımcıların, 444 77 11 Samsung Çağrı Merkezi'ni arayarak ürünlerin kurulumunu en geç 10 Mart'a kadar Samsung Yetkili Servisi aracılığı ile yaptırmaları ve kurulum gerçekleştirildikten sonra en geç 15 Mart'a kadar kampanya sayfasından başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Hediye edilen çekler ve Para Kart'lar 31 Aralık'a kadar kullanılabilecek.

Kampanya şartları ve detaylı bilgi "www.samsung.com/tr/para-kart-migros-kampanyasi-2021" adresinde yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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