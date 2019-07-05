Samsung, Dahili E-posta Uygulamasını Tamamıyla Değiştiriyor

Bir kaç ay önce Samsung akıllı telefon kullanıcılarının çoğu, Google'dan ilginç bir mail aldılar. Google, Samsung'un e-posta uygulamasından kullanıcıların Gmail verilerine yetkisiz erişim olduğunu söylüyordu. Kullanıcıların anlayamadıkları söz konusu e-posta ile ilgili Samsung da bir açıklama yapmış, uygulamadaki bir hatadan dolayı böyle bir e-posta aldıklarını duyurmuştu.

İddialara göre Samsung, İngiltere'de yeni bir markanın patenti için başvuruda bulundu. Söz konusu başvuru, akıllı telefon ve tabletlerde kullanılacak yeni bir e-posta uygulamasıyla ilgili. Hatta Samsung'un bu yeni uygulamasının ismi bile belli olmuş durumda; "Email Plus".

Anlaşılan o ki Samsung; kullanıcılarına hem yeni hem de daha güvenli bir e-posta uygulaması sunmak için çalışmalarını başlatmış durumda. Ayrıca şirket, bu marka hakkı için herhangi bir açıklama yapmadı. Uygulamayla ilgili de herhangi bir sır vermedi ve uygulamanın ne zaman piyasaya sürüleceği bilinmiyor. Ancak Samsung'un önümüzdeki ay lansman yapacağı yeni amiral gemisi modeli Galaxy Note10'da bu uygulama kullanılabilir. Bunu öğrenmek içinse biraz daha beklememiz gerekiyor.

Samsung'un e-posta uygulaması Google Play Store'da bulunuyor ancak bu uygulama sadece Samsung'un modellerinde çalışıyor. Uygulamayı aşağıda bulunan bağlantıdan indirebilirsiniz.