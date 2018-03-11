Samsung Çin'i Geri İstiyor

Çin'in en karlı akıllı telefon piyasalarından biri olduğu kesin ve Samsung bir zamanlar bu piyasada üstün konumda olsa da, geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreği ile beraber payının %2'nin altına düşmüş olması bekleniyor. 2017 yılında Çin'in en fazla satan telefonları arasında bir tane bile Samsung telefon yer almıyordu. Firmanın Çin alanında artık daha fazla çaba göstermesi gerektiği kesin yoksa Galaxy S9 ile beraber, Dünya'nın en önemli piyasalarından birini kaybedebilir.

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Samsung, Galaxy S9 ve Galaxy S9+ telefonlarını geçtiğimiz gün Çin'de piyasaya sürdü. Yapılan açıklamaya göre firma, yeni üst seviye telefonları ile beraber Premium modelleri satın almak isteyen müşterilere daha fazla odaklanacak.

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Samsung'un mobil bölümü CEO'su DJ Koh'nun söylediğine göre Samsung "gerçekten yerelleşmiş" bir Çin firması olarak büyüyor ve ülkedeki müşteriler için değerini arttırmak için daha fazla çaba göstermeye devam edecek. Ayrıca Koh, Samsung'un Baidu, WeChat, Alibaba, Mobike ve Jingdong gibi yerel teknoloji hizmeti sağlayıcıları ile de çalışarak Çinli kullanıcılar için daha fazla Nesnelerin İnterneti tabanlı hizmetler ve yapay zeka özellikleri geliştirmelerini sağlayacağını söylüyor.

Galaxy S9'un Samsung liderliğini geri getirmeye yeterli olup olmayacağı bilinmez ancak Çin piyasasında rekabetin oldukça çetin olduğu rahatlıkla söylenebilir. Yerel firmalar artık daha yüksek kalite olan telefonları rekabetçi bir fiyat seviyesinde sunuyorlar. Bu durum da Samsung için hem yerel hem de küresel piyasalarda özellikle orta ve giriş seviyesi cihazlarda sorun yaratıyor...