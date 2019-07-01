Samsung CEO'su, Galaxy Fold'un Bir Fiyaskodan İbaret Olduğunu İtiraf Etti

Samsung CEO'su DJ Koh, gazetecilerle yaptığı bir buluşmada Galaxy Fold modeliyle ilgili yaşanan sıkıntılardan bahsetti. Yaşanan durumun utanç verici olduğunu söyleyen başarılı CEO; telefonun çıkması için acele ettiğini, cihazı henüz hazır olmamasına rağmen çıkarmak için ısrarda bulunduğunu itiraf etti. Samsung, şimdilerdeyse bu fiyaskoyu toparlamak için çalışıyor.

Samsung, fiyatı neredeyse 2.000 doları bulan Galaxy Fold'u geçtiğimiz Nisan'da piyasaya çıkarmayı planlıyordu. Telefon; katlanmış hâlde 4,6 inç, açık hâlindeyse 7,3 inç boyutunda bir ekrana sahip olacaktı. Telefonun ekranıyla ilgili büyük sıkıntılar yaşayan kişilerden sonra Samsung telefonun çıkışını iptal etti. Sonrasındaysa yeni bir çıkış tarihi paylaşılmadı.

DJ Koh'un söylediğini göre şu anda Samsung'un test ettiği cihaz sayısı 2.000'den fazla. Tüm sorunları tespit ettiklerini söyleyen Koh, telefonu inceleyen ekipten aldıkları geri bildirimler sayesinde, kendi akıllarına gelmeyen sorunlara bile çözüm aradıklarını da ekledi.

Yaptığı tüm açıklamalara rağmen bir çıkış tarihi vermeyen Koh, geride kalan haftalarda çok ciddi çalışmalar yaptıklarını açıkladı. Vakti geldiği zaman cihazla ilgili yeni bilgiler vereceğini de söyleyen Koh, tüketicilerden biraz daha zaman istedi.