Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, yarın yapılacak

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından organize edilen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı yarın gerçekleştirilecek.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından organize edilen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı yarın gerçekleştirilecek.

Dünya Açık Su Yüzme Birliği (WOWSA) tarafından "Dünyanın en iyi açık su yüzme organizasyonu" seçilen, Asya'dan Avrupa'ya yapılan tek yüzme yarışı, bu yıl 33. kez düzenlenecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında seyircisiz gerçekleştirilecek yarışta, Türkiye'nin haricinde çoğunluğu Rusya ve Ukraynalı olmak üzere 50'den fazla ülkeden yaklaşık 2 bin 500 katılımcı mücadele edecek. Yaklaşık bin 800 erkek ile 700 kadın yüzücü, 12'şer kategoride kulaç atacak.

Saat 10.00'da Anadolu Yakası'nda Kanlıca İskelesi'nden başlayacak 6,5 kilometrelik yarış, Avrupa Yakası'nda Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda sona erecek.

İstanbul Boğazı, yarış boyunca transit gemi geçişine de kapatılacak.

Koronavirüs önlemleri

Organizasyonda yeni tip koronavirüs salgınına yönelik önlemler alınacak.

Sporcular, yarış günü Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda bir araya gelecek. Parkın yola bakan bölümü bariyerlerle kapatılacak. Yarışmacılar, parka ateş ölçümü ve HES kodu sorgulamasının ardından alınacak. Durumu riskli görülen katılımcılar, hazır bekleyen sağlık ekiplerine yönlendirilecek. Alana, görevliler ve yarışmacılar dışında seyirci alınmayacak.

Katılımcılara dağıtılacak çantalar ve kitler, özel bir alanda hazırlanarak dezenfekte edilecek. Dağıtım yapılana kadar çantalar kapalı ve hijyenik koşullarda bekletilecek.

Yarış kapsamında önceki yıllarda düzenlenen parkur tanıtım turları, basın toplantısı, gösteri yüzüşü ve alan etkinlikleri yapılmayacak.

Organizasyon; sosyal mesafe, hijyen ve temassızlık ilkelerine dikkat edilerek gerçekleştirilecek.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay