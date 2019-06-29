Samsung, Bixby'nin Hâlâ Hayatta Olduğunu Kanıtlamaya Çalışıyor

Samsung, mobil endüstrisinde epeyce yanlış adımlar attı ancak hiçbiri Bixby ve tuşu gibi kötü hatırlanmıyor. İki yıldır pazarda olmasına rağmen kullanıcılar Bixby'nin ne işe yaradığını bile tam olarak bilmiyor ve diğer akıllı asistanların gerisinde kalıyor. Samsung, Bixby Marketplace'i piyasaya sürerek sunduğu becerilerin ve özelliklerin gerçekten bir piyasa değeri olduğunu kanıtlamaya çalışıyor.

Bixby Marketplace, geliştiricilere 'Bixby'nin kapsülleri için merkezi depo' olarak tanımlandı. (Kapsüller, Samsung'un yapay zeka asistanının yeteneklerine verdiği isim.) Bu üçüncü parti yeteneklere de Bixby'nin kesinlikle ihtiyacı var. İki yıldır piyasada olmasına rağmen Bixby, sadece Samsung'un kendi geliştirdiği veya ortaklarının geliştirdiği yetenekleri barındırıyor ve bu da çok uzun bir liste değil. Şirketin yüzlerce telefonu olmasına rağmen çok azının Bixby desteğine sahip olduğunu da belirtelim.

Aslında Bixby kapsülleri, uzun süredir Samsung'un Geliştirici Araçları'nda bulunuyor ancak sadece birkaçı tutunabildi. Bunun sebebi bir pazar olmaması olabilir. Bu hizmetin kullanıma sunulmasıyla birlikte Bixby, diğer akıllı asistanlar arasında gerçekten bir yer edinebilir.