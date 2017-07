Samsung Bixby Neden İngilizce Konuşamıyor, Gecikmenin Nedeni?

Samsung'un Bixby AI Asistanı Hala İngilizce Konuşamıyor?





Samsung kullanıcılarına vaat ettiği özelliği bir türlü aktif edemedi. Bu durumda aldatıldığını düşünen kullanıcılar dava açabilir.



İlkbaharda piyasaya sürülmesine rağmen Samsung'un; Bixby'in ses özelliklerini neden hala İngilizce olarak etkinleştirmediğini merak ediyor musunuz?



Görünüşe göre yeterli veri eksikliği var. Koreli The Herald'a konuşan bir şirket yetkilisi AI destekli yardımcı asistanın Korece dışındaki diller de yardımcı olacak – yada diğer dillerde konuşacak kadar "Big data – Büyük Veri" Bankasına sahip olmadığını söylüyor.



The Herald Bixby'nin derin öğrenme sistemini yetiştirmek için bu ek bilgiye ihtiyaç duyduğunu söylüyor. ABD test sonuçlarında da şu ana kadar tatmin edici sonuçlar elde edilemediğini söylüyor. Herald'ın isimsiz kaynağı Samsung'un Kore'deki Merkezi ve Kaliforniya'daki araştırmacılar arasındaki coğrafi ve dil engellerinin bu durumu daha da kötüleştirdiğini iddia ediyor.



Samsung Bixby Neden İNGİLİZCE Konuşamıyor, Aldatıldık diye davalar açılabilir?





Daha basitçe söylemek gerekirse, bir Amerikan araştırma ekibi ile teknoloji devinin ülkesindeki koordinasyonu beklenenden daha uzun sürüyor. Bu durum Samsung'un hala Bixby'nin ses özelliklerinde İngilizce Desteklemediği için mantıklı geliyor.



Samsung Galaxy S8 shiplerine vaat ettiği ses yardımcısını hala kullanıma sunmadı. Samsung Bixby'i yeterli konuma getirmeden başka bir cihazda getirmesi de mümkün değil.



Samsung bunu daha ne kadar sürdürecek bilemiyoruz. Ancak bazı tüketiciler yanıltıldıklarını iddia edip, başta Amerika olmak üzere bir çok ülkede dava açabilir.



