Samsung "Bir Bilene Sor" uygulaması üzerinden Galaxy Tab S6 hediye ediyor Samsung, öğrencileri hem soru çözmeye teşvik etmek hem de keyifli vakit geçirmelerini sağlamak için "Bir Bilene Sor" mobil uygulaması üzerinden Samsung Galaxy Tab S6 hediyeli yarışma düzenliyor.

Samsung, öğrencileri hem soru çözmeye teşvik etmek hem de keyifli vakit geçirmelerini sağlamak için "Bir Bilene Sor" mobil uygulaması üzerinden Samsung Galaxy Tab S6 hediyeli yarışma düzenliyor.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, şirket insanlara evlerinde sağlıklı ve verimli vakit geçirmelerine yardımcı olmak için başlattığı "Evde Beraberiz" kampanyası kapsamında, bu kez öğrencileri güzel bir hediye fırsatı bekliyor.

Şirket, öğrencileri hem soru çözmeye teşvik etmek hem de keyifli vakit geçirmelerini sağlamak için "Bir Bilene Sor" mobil uygulaması üzerinden Samsung Galaxy Tab S6 hediyeli yarışma düzenliyor. 27 Nisan'a kadar devam edecek yarışmada her hafta en çok doğru cevabı veren bir kişiye Galaxy Tab S6 hediye edilecek.

Açıklamaya göre, kullanıcıların yarışmaya katılmak için "Bir Bilene Sor" uygulamasının iOS veya Android sürümünü indirip soruları çözmeye başlaması "yeterli oluyor.

Kaynak: AA