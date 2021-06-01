Samsung beyaz eşyalarda haziran kampanyası

Samsung Electronics yaz mevsiminde beyaz eşyalarını yenilemek isteyenler için yeni bir kampanya başlattı.

Samsung Electronics yaz mevsiminde beyaz eşyalarını yenilemek isteyenler için yeni bir kampanya başlattı.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, haziran ayı boyunca devam edecek "Samsung'dan İkili Beyaz Eşya Paketi Satın Alanlara Samsung Elektrikli Süpürge Hediye Fırsatı" kampanyası kapsamında, aynı anda Samsung marka iki beyaz eşya alanlara tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 869 TL olan Samsung VC07R302MVR/TR elektrikli süpürge hediye edilecek.

3A performansa sahip ve CycloneForce teknolojili torbasız elektrikli süpürge, tutarlı ve yüksek emiş gücüyle etkin bir temizlik sağlıyor. CycloneForce sistemi, tozu ve kiri havadan çekip dış hazneye hapseden güçlü bir merkezkaç kuvveti oluşturarak yüksek emişi muhafaza ediyor. Böylece, filtreyi temiz tutuyor, tıkanmayı önlüyor ve sürekli yüksek emiş gücü sağlıyor. Kolay boşaltılan 2,5 litrelik geniş toz haznesi ise tozu ve kiri tutup uzun süre temizlik yapılmasını mümkün kılarak verimliliği artırıyor. Dolduğunda da tek bir dokunuşla kolayca çıkarılarak büyük bir kolaylık sunuyor.

Kampanyaya katılan Samsung yetkili satış noktaları ve Samsung Online Mağaza (shop.samsung.com/tr/) üzerinden yapılacak alışverişlerde verilecek hediyenin sahibi olmak için, stoku bulunan Samsung marka seçili buzdolabı, çamaşır makinesi, kurutma makinesi, bulaşık makinesi ürünlerinden herhangi ikisini almak yeterli oluyor.

Kampanyadan faydalanmak isteyen tüketicilerin ürünleri satın aldıktan sonra 444 77 11 Samsung Çağrı Merkezi'ni arayarak ürünlerin kurulumunu en geç 15 Temmuz'a kadar Samsung Yetkili Servisi aracılığı ile yaptırmaları ve kurulum gerçekleştirildikten sonra en geç 22 Temmuz'a kadar kampanya sayfasından başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu