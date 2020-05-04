Samsung, Apple Music'i Smart TV'lerine entegre etti

Samsung Electronics, Apple Music'i Smart TV platformuna entegre eden ilk televizyon markası olduğunu açıkladı.

Samsung Electronics, Apple Music'i Smart TV platformuna entegre eden ilk televizyon markası olduğunu açıkladı.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, Smart TV platformuna daha fazla eğlence ve yaşam seçeneği ekliyor.

2018 ve 2020 yılları arası Smart TV modellerinde bulunan Apple Music ile aboneler, 60 milyondan fazla şarkıyı dinleyebilecek, müzik videolarını izleyebilecek ve dünya çapındaki müzik uzmanları tarafından hazırlanan binlerce çalma listesini keşfedebilecek.

Bunlara ek olarak Apple Music aboneleri, kişiselleştirilmiş günlük öneriler de alabilecek ve Frank Ocean, Nicki Minaj, The Weeknd, DJ Khaled ve Elton John gibi sanatçıların programlarını yayınlayan global canlı radyo istasyonu Beats 1'ı dinleyebilecek.

Ayrıca aboneler, editörlerin hazırladığı yeni çalma listeleri, sanatçılarla evde FaceTime üzerinden grup sohbetleri, sanatçılarla özel röportajlarını içeren yeni "Apple Music ile Evde" içeriklerine de erişebilecek.

"Apple ile ortaklığımız farklı eğlence seçenekleri sunmamıza aracı oluyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Stratejik Ortaklık ve İş Geliştirme Bölümü Başkan Yardımcısı Salek Brodsky, amaçlarının, tüketicilere her zaman en iyi eğlence deneyimlerini sunmak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İnsanlar evde daha fazla zaman geçirdiği için bugün bu misyona her zamankinden daha fazla bağlıyız. Geçen sene Apple TV uygulamasını sunan ilk televizyon üreticisi olduk. Bu yıl ise Apple Music'i sunarak yine bir ilki gerçekleştiriyoruz. Apple ile ortaklığımız, özellikle Smart TV'lerinde daha fazla içerik seçeneği aranan bir dönemde tüketicilere benzeri olmayan farklı eğlence seçenekleri sunmamıza aracı oluyor."

Verilen bilgiye göre, Samsung Smart TV sahipleri, Apple Music'i Samsung Smart TV Uygulama Mağazası'ndan indirilebiliyor, Apple kimlikleriyle mevcut hesaba giriş yapabiliyor ya da abonelik işlemini televizyonlarından başlatabiliyor.

Samsung Smart TV sahipleri ayrıca, bireysel, aile ya da öğrenci aboneliğiyle Apple Music'i 3 ay boyunca ücretsiz olarak deneyebiliyor.

Apple Music'in kataloğuna ek olarak, aboneler dizileri, konserleri ve içerikleri Samsung Smart TV'lerinden izleyebiliyor.

Kaynak: AA