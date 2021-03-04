Samsung ankastre setlerinde kampanya
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Samsung ankastre setlerinde kampanya

04.03.2021 11:41 | Son Güncelleme: 04.03.2021 11:44
Samsung ankastre setlerinde kampanya

Samsung Electronics, yeni ankastre set ve ürün almak isteyenler için mart ayı boyunca geçerli olacak bir ankastre kampanyası başlattı.

Samsung Electronics, yeni ankastre set ve ürün almak isteyenler için mart ayı boyunca geçerli olacak bir ankastre kampanyası başlattı.

Şirket açıklamasına göre, kampanya kapsamında Samsung yetkili bayilerinden seçili Samsung marka ankastre fırın, ocak ve davlumbazı aynı anda satın alarak üçlü set oluşturanlar, ankastre üçlü setin KDV dahil satış fiyatı üzerinden yüzde 20'ye varan indirim fırsatından faydalanacak. Samsung online mağaza (shop.samsung.com/tr/) üzerinden ankastre fırın, ocak ve davlumbazı aynı anda satın alarak üçlü set oluşturanlara da, ankastre üçlü setin KDV dahil satış fiyatı üzerinden yüzde 15 indirim fırsatı sunulacak.

Samsung yetkili bayilerinden veya online mağaza üzerinden ankastre fırın, ocak ve davlumbaz ürünlerinden tekli alımlarda ise ürünün KDV dahil satış fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim sağlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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