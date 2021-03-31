Samsung ankastre setlerde indirim kampanyası sürüyor
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Samsung ankastre setlerde indirim kampanyası sürüyor

Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
Samsung ankastre setlerde indirim kampanyası sürüyor

Samsung marka ankastre fırın, ocak ve davlumbaz alacaklar nisan ayının sonuna kadar geçerli olacak kampanya kapsamında KDV dahil satış fiyatı üzerinden yüzde 20'ye varan indirim fırsatından faydalanacak.

Samsung marka ankastre fırın, ocak ve davlumbaz alacaklar nisan ayının sonuna kadar geçerli olacak kampanya kapsamında KDV dahil satış fiyatı üzerinden yüzde 20'ye varan indirim fırsatından faydalanacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung Electronics'in yeni ankastre set ve ürün almak isteyenler için başlattığı ankastre kampanyası 5-30 Nisan'da devam edecek.

Kampanya kapsamında Samsung yetkili bayilerinden ve Samsung online mağaza (shop.samsung.com/tr/) üzerinden seçili Samsung marka ankastre fırın, ocak ve davlumbazı aynı anda satın alarak üçlü set oluşturanlar, ankastre üçlü setin KDV dahil satış fiyatı üzerinden yüzde 20'ye varan indirim fırsatından faydalanacak.

Samsung yetkili bayilerinden veya online mağaza üzerinden ankastre fırın, ocak ve davlumbaz ürünlerinden tekli alımlarda ise ürünün KDV dahil satış fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim sağlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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