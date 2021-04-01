Samsung Alışveriş Festivali fırsatlarından faydalanmak için son günler
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Samsung Alışveriş Festivali fırsatlarından faydalanmak için son günler

Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
Samsung Alışveriş Festivali fırsatlarından faydalanmak için son günler

Samsung Alışveriş Festivali'nde akıllı telefondan tablet ve akıllı saate, beyaz eşyadan televizyon ve monitöre pek çok üründe indirim ve hediye fırsatlarından faydalanmak için sayılı günler kaldı.

Samsung Alışveriş Festivali'nde akıllı telefondan tablet ve akıllı saate, beyaz eşyadan televizyon ve monitöre pek çok üründe indirim ve hediye fırsatlarından faydalanmak için sayılı günler kaldı.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, geçen hafta başlayan Samsung Alışveriş Festivali kapsamında sunulan indirim şöleni, hayatı kolaylaştıran yeniliklere sahip Samsung ürünlerini 4 Nisan'a kadar tüketicilerle buluşturmaya devam ediyor.

Bitimine sayılı günler kalan festivalde kullanıcılar, seçili Samsung satış noktalarından ve belirli kampanyalar için Samsung Online Mağaza (shop.samsung.com/tr/) üzerinden yaptıkları alışverişlerde Samsung'un birçok akıllı ve inovatif ürününü indirim ve hediyelerle satın alma fırsatı yakalıyor.

Festival kapsamında tüketicileri Para Kart fırsatları da bekliyor. Satın alınan Samsung ürünlerinden 2 adet alanlar yüzde 20, 3 adet alanlar yüzde 30 daha fazla TL yüklü Para Kart kazanma şansı elde ediyor.

Samsung'un seçili Galaxy A serisi telefonlarını satın alanları Galaxy Fit2 akıllı bileklik, Galaxy S21 Serisi 5G akıllı telefonlardan birini alanları ise Galaxy Tab A (8.0",2019) tablet hediyesi bekliyor.

Seçili Samsung beyaz eşyadan 3 tane alan kullanıcılar ise Samsung marka 32 inç HD Smart TV hediyesinin sahibi oluyor. Seçili Samsung QLED 8K ve Lifestyle TV'lerden satın alanlara da akıllı telefon, soundbar ve robot süpürge hediye ediliyor.

Seçili Samsung ürünlerinin yanında Samsung TV, akıllı telefon, soundbar, süpürge, tablet, ütü ve giyilebilir teknoloji ürünleri gibi daha birçok sürpriz hediye Samsung Alışveriş Festivali süresince kullanıcıları bekliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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