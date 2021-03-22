Samsung Alışveriş Festivali 26 Mart'ta başlayacak

Akıllı telefonlardan tablet ve giyilebilir teknoloji ürünlerine, beyaz eşyadan televizyon ve monitöre kadar pek çok üründe özel fırsatların sunulacağı Samsung Alışveriş Festivali, 26 Mart'ta başlayacak.

Akıllı telefonlardan tablet ve giyilebilir teknoloji ürünlerine, beyaz eşyadan televizyon ve monitöre kadar pek çok üründe özel fırsatların sunulacağı Samsung Alışveriş Festivali, 26 Mart'ta başlayacak.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, festival, 4 Nisan'a kadar devam edecek.

Festivalde, seçili Samsung satış noktalarından ve Samsung online mağaza (shop.samsung.com/tr) üzerinden yapılacak alışverişlerde kullanıcıları sürpriz fırsatlar bekliyor.

Festival kapsamında kampanya şartları yerine getirilerek satın alınan seçili Samsung ürünlerinden 2 ürün alanlar yüzde 20, 3 ürün alanlar ise yüzde 30 daha fazla TL yüklü Para Kart kazanma şansı elde edebilecek. Ayrıca tüketiciler, satın aldıkları seçili Samsung ürünlerinin yanında Samsung TV, akıllı telefon, soundbar, süpürge, tablet, ütü ve giyilebilir teknoloji ürünleri gibi sürpriz hediyeler kazanabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz