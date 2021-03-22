Samsung Alışveriş Festivali 26 Mart'ta başlayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Samsung Alışveriş Festivali 26 Mart'ta başlayacak

22.03.2021 10:55 | Son Güncelleme: 22.03.2021 11:11
Samsung Alışveriş Festivali 26 Mart'ta başlayacak

Akıllı telefonlardan tablet ve giyilebilir teknoloji ürünlerine, beyaz eşyadan televizyon ve monitöre kadar pek çok üründe özel fırsatların sunulacağı Samsung Alışveriş Festivali, 26 Mart'ta başlayacak.

Akıllı telefonlardan tablet ve giyilebilir teknoloji ürünlerine, beyaz eşyadan televizyon ve monitöre kadar pek çok üründe özel fırsatların sunulacağı Samsung Alışveriş Festivali, 26 Mart'ta başlayacak.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, festival, 4 Nisan'a kadar devam edecek.

Festivalde, seçili Samsung satış noktalarından ve Samsung online mağaza (shop.samsung.com/tr) üzerinden yapılacak alışverişlerde kullanıcıları sürpriz fırsatlar bekliyor.

Festival kapsamında kampanya şartları yerine getirilerek satın alınan seçili Samsung ürünlerinden 2 ürün alanlar yüzde 20, 3 ürün alanlar ise yüzde 30 daha fazla TL yüklü Para Kart kazanma şansı elde edebilecek. Ayrıca tüketiciler, satın aldıkları seçili Samsung ürünlerinin yanında Samsung TV, akıllı telefon, soundbar, süpürge, tablet, ütü ve giyilebilir teknoloji ürünleri gibi sürpriz hediyeler kazanabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Ali Sunal Hande Erçel Aleyna Tilki
Spor Ersun Yanal Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi Josef De Souza Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsung Alışveriş Festivali 26 Mart'ta başlayacak - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 11:15:14. #1.15#
title