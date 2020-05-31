Samsung, Akıllı Saat Pazar Payını Yükseltti! Yeni tip koronavirüs salgını, 2020 yılının daha başlarından itibaren ekonominin birçok alanına olumsuz etkide bulundu.

Yeni tip koronavirüs salgını, 2020 yılının daha başlarından itibaren ekonominin birçok alanına olumsuz etkide bulundu. Salgınından en fazla etkilenen sektörler ise, teknolojik alanında çalışanlar oldu. Gelen yeni verilere göre koronavirüs salgınının en kötü olduğu ilk çeyrekte, akıllı saat satışları çok ciddi ölçüde etkilendi. Konuya detaylı bakıldığında, Samsung'un 2019 yılının ilk çeyreğinde yaklaşık olarak 2 milyon adet olan akıllı saat satışının, bu yılın aynı zamanlarına göre 1,8 milyon adede gerilediği hemen farkediliyor. Pazar payı ise %10,8 civarına sabitlendi.

Samsung pazar payı araştırması

Küresel pazardaki akıllı saat satışlarında yıllık %7,1'lik bir düşüş gerçekleşti. Güney Koreli teknoloji devinin pazar payında azalma olmamasının nedeni Apple gibi devlerin satışlarının benzer şekilde düşmesi oldu.

Bu yılın ilk çeyreğinde, 5 milyon civarındaki giyilebilir ürün satışı; 8,6 milyon adede çıktı. Firma, giyilebilir ürünlerden gelen satışların bir araya gelmesiyle, yıllık %71,7 büyüme gerçekleştirdi. Ortaya çıkan bu büyüme rakamıyla, firmanın geçen yıl %9 civarındaki giyilebilir teknoloji pazar payı %11,9'a ulaştı.

Firmanın tüm bu gelişim aşamaları oldukça önemli olsa bile, yine de pazar payı rekabeti henüz bitmedi. Özellikle de Apple firmasının çıkaracağı yeni akıllı saatler, bu sektörde ciddi bir değişim yaratacak. Bakalım giyilebilir teknolojide, nasıl bir yıl bizi bekliyor olacak.