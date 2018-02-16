Samsung Akıllı Gözlükler Gelebilir!

Samsung, belki sanal gerçeklik için bir gözlük yapmış olabilir, fakat halen bir akıllı gözlüğü yok. Gerçi Güney Koreli şirket, 2014'ten bu yana Google Glass ile rekabet etmek için Galaxy Glass veya Gear Blink olarak da adlandırılan gözlük girişimlerinde bulunmuş veya en azından bu haberlerin ortaya bir şekilde çıkmasına sebep olmuştu. Fakat bugüne kadar ortaya çıkan bir cihaz göremedik. Önümüzdeki dönemde ise görebiliriz. Zira Hollandalı Galaxy Kulübü tarafından keşfedilen Samsung'un yeni ticari logosu, buna işaret ediyor.

İLGİLİ HABER HomePod, altında iz bıraktı!



Samsung tarafından yapılan ticari marka başvurusunda, yukarıdaki göz logosunun; akıllı gözlük, VR deneyimi sağlayan gözlük tipi görüntüleme cihazı, görüntü yakalama, işleme ve görüntüleme gibi konularla ilişkilendirildiği görülüyor. Bu tanımlardan anladığımız, Samsung'un bir akıllı gözlük üzerinde çalışacağı. Ancak çalışacağı bu cihaz, tamamen tıbbi çalışmalar için geliştirilebilir.

İLGİLİ HABER Galaxy S8 güncellemesi durduruldu!

Bunu düşünmemize sebep olan şey ise, Samsung Gear VR uygulamalarından biri olan Relümino. Görme bozukluklarını Gear VR ile düzeltme konusunda yardımcı olan uygulama ile gözleri bozuk olan kişiler, Gear VR üzerinden baktıkları görüntüyü, daha doğru şekilde görebiliyorlardı. Relümino uygulaması her ne kadar şu anda yalnızca VR'a özgü olsa da, Samsung'un gelecek gözlük girişimlerinde kullanılabilir.

İLGİLİ HABER Nedir bu Fuchsia OS?