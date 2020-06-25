Samsung Akıllı Cihazlar Konusunda Uyardı: Çocuklarınızla İlgilenin Teknoloji alanındaki değişimler her ne kadar büyük bir ivme kazanmış olsa bile yine de Samsung akıllı cihazlar konusunda uyarıda bulundu.

Teknoloji alanındaki değişimler her ne kadar büyük bir ivme kazanmış olsa bile yine de Samsung akıllı cihazlar konusunda uyarıda bulundu. Firma akıllı ürünlerin daha sağlıklı kullanılmasını istiyor.

Son dönemlerde düzenli olarak yapılan sosyal sorumluluk projeleri hakkında Samsung, üzerine düşen görevi yerine getiriyor. Güney Koreli teknoloji devi her yıl milyonlarca akıllı cihaz üretiyor ve bunların satışını gerçekleştiriyor. Şirketin hedeflerinden birisi de ürettiği cihazların işlevsel kullanılması.

Samsung sosyal sorumluluk projeleri

Teknoloji devinin "İnterneti Tadında Kullan" sosyal sorumluluk hareketi ile ilgili açıklamalarda bulunan Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ayşe Rodopman Arman, ilginç konulara değindi.

Özellikle de dijital nesil olarak isimlendirilen gençlere büyük dikkat çekti. Ayrıca, akıllı cihaz kullanımlarıyla ilgili olarak anne ve babalara önemli tavsiyelerde de bulunan Prof. Dr. Ayşe Rodopman Arman, dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Ona göre, son zamanlarda gençlerin internet ortamında geçirdiği vakit çok daha fazla arttı.

Samsung muhtemelen sosyal sorumluluk projelerine devam edecek. Şirketin sadece cihaz üretmeyip bu tür projelere yer vermesi önemli. Peki siz internette harcanan vakit ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere iletebilirsiniz.