Samsung, 970 Pro ve Evo Modellerini Duyurdu

Samsung Electronics, sektör lideri SSD ürün yelpazesinin üçüncü nesil modelleri olan Samsung 970 PRO ve EVO'yu duyurdu.

Samsung'tan yapılan açıklamaya göre, Samsung Electronics, sektör lideri SSD ürün yelpazesinin üçüncü nesil modelleri olan Samsung 970 PRO ve EVO'nun duyurusu gerçekleştirdi.

Dünyanın ilk tüketici odaklı NVMe SSD ürününü 2015'te piyasaya sürerek sektöre öncülük eden şirket, bilgisayarlarında ve iş istasyonlarında ağır işlem yükleri için daha yüksek bant genişliği isteyen profesyonellerin ihtiyaçları gözetilerek üretilen bu son nesil SSD modelleri ile performans sınırlarını bir adım daha öteye taşıyor.

Samsung Electronics Türkiye Veri Depolama Ürünlerinden Sorumlu Müdürü İsa Tolu, konuyu ilişkin değerlendirmesinde, "Samsung, NVMe SSD sektörüne dahil olduğu günden bu yana öncü bir rol oynadı ve şimdi de 970 PRO ve EVO SSD modellerinin daha önce benzeri görülmemiş performansıyla tüketici tipi depolama ürünlerinde standartları tanımlamaya devam ediyor. 970 serisi NVMe SSD piyasasında çığır açıcı performansı, üstün güvenilirliği ve sınıfının en iyisi kapasitesiyle her alanda çıtayı daha yukarıya taşıyor." ifadelerini kullandı.

Benzersiz veri işleme performansı sunuyor

Samsung 970 PRO ve EVO modelleri, M.2 form faktörü standardına göre ve en gelişmiş PCIe Gen 3x4 şerit arayüzle tasarlandı. 970 serisi NVMe bant genişliği potansiyelini en yüksek seviyeye çıkarırken 3D, 4K grafik işlemleri, en gelişmiş oyunlar ve veri analizi gibi işlemler için benzersiz bir veri işleme performansı sunuyor.



Samsung'un yeni V-NAND teknolojisi ve yeni tasarlanan Phoenix denetleyicisi sayesinde sıralı yazma hızlarında önceki nesil ürünlere kıyasla yüzde 30'un üstünde artış sağlandı. Özellikle 970 EVO daha yüksek yazma hızı sağlamak için 78 GB'ye kadar ara bellek kullanan Akıllı TurboWrite teknolojisinden yararlanıyor.

970 PRO ve EVO performans seviyelerindeki artışa ilaveten eşi zor bulunur bir dayanıklılık ve güvenilirlik de sunuyor. Yüksek performanslı bilgisayar sistemleri için çok daha geniş bir sistem tasarım esnekliği sunan ürünler, çok geniş bir ürün yelpazesi için uyumlu bir depolama alanı genişletme seçeneğine sahip. 970 EVO modeli 250GB, 500GB, 1TB ve 2TB kapasite seçenekleriyle piyasaya sürülürken 970 PRO ise 512GB ve 1TB kapasitelerinde sunuluyor.