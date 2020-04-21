Samsung, 600 Megapiksel Kamera Sensörü Geliştiriyor
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Samsung, 600 Megapiksel Kamera Sensörü Geliştiriyor

Samsung Galaxy S20 Ultra ve daha birçok akıllı telefon 108 megapiksel kameraya sahip ve bize büyüleyici geliyor. Güney Koreli teknoloji devi, bununla yetinmeyip, kamerada devrim yapmaya hazırlanıyor.

21.04.2020 17:53 | Son Güncelleme: 21.04.2020 17:53
Samsung, 600 Megapiksel Kamera Sensörü Geliştiriyor

Samsung Galaxy S20 Ultra ve daha birçok akıllı telefon 108 megapiksel kameraya sahip ve bize büyüleyici geliyor. Güney Koreli teknoloji devi, bununla yetinmeyip, kamerada devrim yapmaya hazırlanıyor. 600 megapiksel kameralı akıllı telefonlar görebiliriz.

Samsung, ultra yüksek çözünürlüklere sahip daha büyük kamera sensörleri için ilk adımı attı. Şirket, geçen yıl akıllı telefonlar için 64 megapiksel görüntü sensörü modüllerini duyurmuş, sonrasında Galaxy S20 Ultra'nın kullandığı 108 megapiksel kamera sensörünü tanıtmıştı. Şimdi şirket görüntü sensörleri alanında daha büyük planları olduğu söylüyor.

İnsan Gözünden Daha Yetenekli Kamera Sensörleri Geliyor

Sensor Business Team, System LSI Business Başkanı Yongin Park, şirketin web sitesinde yayınladığı bir makalede insan gözünün yaklaşık 500 megapiksel çözünürlükle eşleştiğini söyledi. Ancak günümüzde, çoğu modern DSLR fotoğraf makinesi ve akıllı telefon, sırasıyla 40 megapiksel ve 12 megapiksel sensörler sunuyor ve endüstrinin insan gözünün yapabildiklerini sunabilmesi birkaç yılı alacak gibi görünüyor. Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung, çalışmalara başladı. Şirket, 600 megapiksele kadar yüksek çözünürlüğe sahip kamera sensörleri geliştirmeyi planlıyor.

Çözünürlük ve piksel boyutu arasında bir denge oluşturmak zor olsa da, daha küçük pikseller görüntü kalitesini düşürebileceğinden şirket piksel birleştirme teknolojilerini geliştiriyor. 64MP sensörler 2x2 piksel birleştirme kullanırken, 108MP sensörler ışık emilimini artırmak ve düşük ışık koşullarıyla ilgili sorunları azaltmak için 3x3 piksel birleştirme kullanıyor. Şirket yakında çıkacak olan ultra çözünürlüklü kamera sensörlerinde de benzer teknolojileri kullanacak.

Park, günümüzde mevcut olan çoğu kameranın sadece insan gözüyle görülebilen görüntüler (450nm ile 750nm arasındaki dalga boyutları) çekebildiğini ve bu aralığın dışındakki ışık dalga boylarını algılayabilen sensörlerin gelmesinin zor olduğunu söyledi. Ultraviyole ışığı ve kızılötesi dalgaları algılayabilen görüntü sensörleri, tarımsal ve tıbbi alanlar da dahil çok çeşitli alanlara fayda sağlamak için kullanılabiliyor. Ultraviyole ışık algılamalı görüntü sensörleri cilt kanserini teşhis etmek için kullanılabilirken, kızılötesi kamera sensörleri endüstriyel kullanım durumlarında kalite kontrolüne yardımcı olabilir. Samsung'un görüntü sensörlerini geliştiren Systems LSI business, koku ve tatları kaydedebilen sensörler oluşturmak istiyor.

Samsung Kamera Sensörleri Kullanım Alanı Genişliyor

Son zamanlarda yüksek çözünürlüklü sensörler en çok akıllı telefonlarda kullanılıyor olsa da, Samsung, otonom araçlar, drone'lar ve diğer IoT (Nesnelerin İnterneti) cihazlara da kamera sensörleri sağlamak istediğini söylüyor. Şirketin 600MP kamera sensörleri akıllı telefonlar yerine akıllı arabalar gibi başka cihazlarda da kullanılabilir. Samsung'un akıllı telefonlar için 150MP Nonacell kamera sensörü piyasaya sürmeyi planladığı söyleniyor.

Kaynak: Tamindir

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