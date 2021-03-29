Samsung 4 kapılı buzdolabı modellerini yeniliyor
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Samsung 4 kapılı buzdolabı modellerini yeniliyor

Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
Samsung 4 kapılı buzdolabı modellerini yeniliyor

Samsung, CES 2021 etkinliğinde tanıttığı 4 kapılı buzdolabı modellerini dünyanın pek çok yerinde satışa sunuyor.

Samsung, CES 2021 etkinliğinde tanıttığı 4 kapılı buzdolabı modellerini dünyanın pek çok yerinde satışa sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, inox ve siyah gibi renk alternatiflerinin yer aldığı 4 kapılı buzdolabı ürün serisi, geliştirilmiş teknolojisiyle dikkat çekiyor.

Günümüzün yeni trendlerini tüketicilerle buluşturma taahhüdünü yerine getiren Samsung, 4 kapılı modellerinin modern tasarımıyla mutfak deneyimine yeni bir boyut kazandırarak ev yaşamını iyileştiriyor.

İlk olarak Kuzey Amerika'da Bespoke modeliyle satışa sunulacak 4 kapılı seri, daha sonra Latin Amerika, Avrupa, Asya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da kullanıcılarla buluşacak.

2 farklı 4 kapılı buzdolabı modelinin inox ve siyah renk alternatifleriyle Temmuz 2021'de Türkiye'de satışa sunulması planlanıyor.

Yeni 4 kapılı buzdolabında, esnek iç depolama alanı, 4 sıcaklık modunu kullanarak çeşitli gıdaları saklayabilen bağımsız bir bölme olan Flex Zone özelliği ile özelleştirilebiliyor.

Dahili Wi-Fi sayesinde uzaktan kontrol edilebiliyor

Uzaktan kontrol de buzdolabını her zaman, her yerde izleme ve kontrol etme imkanı sağlıyor. Dahili Wi-Fi sayesinde sadece uygulama kullanarak buzdolabı uzaktan kontrol edilebiliyor. Hızlı soğutma modları seçilebiliyor, sıcaklık izlenebiliyor ve kapı açıksa uyarı alınabiliyor.

Üstün soğutma performansı ise üçlü soğutma teknolojisi, buzdolabı ve dondurucunun 3 bölmesindeki sıcaklık ve nemi bağımsız olarak kontrol ediyor ve kokuların birbirine karışmasını önlüyor.

Hassas soğutma özelliği, taze yiyeceklerin kalite ve dokusunu korumak ve dondurucu yanıkların etkisini önlemek için sıcaklık dalgalanmalarını artı/eksi 0,5 derecede tutuyor.

Bu sayede buzdolabının kapısı sık sık açılsa bile yiyecekler taze kalıyor. Metal soğutma teknolojisi ise buzdolabının arka bölümdeki metal soğutma plakasıyla soğuğu muhafaza ederek bölmeyi serin tutmaya yardımcı oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Başkan Yardımcısı ve Dijital Ev Aletleri Müşteri Deneyimi Ekibi Başkanı Hyesoon Yang, "Dünyanın yeni trendlere uyum sağladığı bu dönemde değişen ihtiyaçlara cevap verebilmek önceliklerimizden biri haline geldi. Bu sebeple, yeni 4 kapılı serimizle tüketicilerin evde daha fazla zaman geçirdiği bu günlerde bireysel yaşam tarzlarına göre özel çözümler sunmayı hedefledik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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