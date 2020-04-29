Samsung, 250 MP ISOCELL Kamera Sensörü Geliştiriyor
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Samsung, 250 MP ISOCELL Kamera Sensörü Geliştiriyor

Samsung'un 150MP ISOCELL kamera sensörü üretimini tamamladığını ve 250MP ISOCELL kamera sensörü geliştirmeye başladığı söyleniyor.

Samsung, 250 MP ISOCELL Kamera Sensörü Geliştiriyor
29.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 29.04.2020 12:32

Samsung'un 150MP ISOCELL kamera sensörü üretimini tamamladığını ve 250MP ISOCELL kamera sensörü geliştirmeye başladığı söyleniyor. İşte detaylar.

Samsung'dan Yeni Kamera Sensörü Geliyor

250 MP kamera sensörünün boyutu veya özellikleri henüz açıklanmamış olsa da, 1 inçten büyük olduğu yönünde söylentiler bulunuyor.

Geliştirilme aşamasındaki sensör akıllı telefonlar içinse, önümüzdeki yıllarda Samsung'un amiral gemisi telefonlarından birinde kullanılabilir. 150MP sensörün Xiaomi tarafından ilk kez bu yılki amiral gemisi akıllı telefonunda kullanılacağı, OPPO ve Vivo'nun ise 2021'in ilk yarısında üst düzey akıllı telefonlarında kullanacağı bildiriliyor. Bu yılki Galaxy Note ve Galaxy Fold akıllı telefonların 108MP sensörleri kullanması bekleniyor.

Samsung, geçtiğimiz günlerde insan gözü ile yarışacak 600 MP çözünürlüğünde bir kamera sensörü geliştirmeye başladığını ima etmişti. Şirketin gelecekte atacağı adımlar kullanıcılar tarafından merakla bekleniyor.

Sizler Samsung'un kamera tarafında yaptığı geliştirmeler hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Tamindir

Manşet

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