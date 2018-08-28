Samsung 2018 Uhd ve Qled Tv'lerine Hdr10+ Sertifikası

Samsung'un 2018 Model Premium UHD ve QLED TV'leri 'HDR10+' Sertifikası Aldı



Samsung Electronics, yaptığı global ortaklıklar ve içerik geliştirme işbirlikleri ile HDR10+ ekosistemini genişletiyor.

Samsung Electronics, bugün HDR (Yüksek Dinamik Aralık) 10+ uyumlu 2018 model Premium UHD ve QLED TV'leri için resmi olarak HDR10+ sertifikası aldığını duyurdu. Ultra yüksek görüntü kalitesine sahip televizyonlara yönelik yeni nesil bir teknoloji olan HDR10+ ile kullanıcılara yüksek kaliteli HDR deneyimini sunularak, yönetmenlerin ve yapımcıların tam olarak hedefledikleri orijinal görüntülere ulaşması sağlanıyor.

HDR destekli TV'lerin parlaklık seviyesini sahne sahne optimize etmesine yardım eden HDR10+ teknolojisi sayesinde Samsung TV'ler; daha parlak aydınlık ve daha karanlık koyu renkler ile kullanıcıya daha gelişmiş bir derinlik hissi ve gerçeklik duygusu yaşatıyor. HDR10+ sertifikasyon programı izleyicilere; gelişmiş bir izleme deneyimi sunarken aynı zamanda sektör için de HDR10plus ekosistemini yaygınlaştıracak planların geliştirildiği bir temel oluşturuyor.

Samsung Electronics Görüntüleme Sistemlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Doochan Eum yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"HDR10+ sertifikasyon logosunun yaşama geçmesi ultra-yüksek görüntü kalitesine sahip TV piyasası için gerçekleştirdiğimiz altyapı çalışmalarını simgeliyor. Öncü teknolojimizi ve uzmanlığımızı kullanarak tüketicilere olabilecek en iyi HDR içeriğini sunma kararlılığımızı sürdürürken değerli ortaklıklarımızı da her geçen gün çoğaltmaya devam edeceğiz."

Samsung'un dikkat çeken HDR10+ ortaklıkları arasında yer alan ve Philips'in TV geliştirme; üretim ve pazarlama faaliyetlerini yürüten TP Vision, HDR10+ teknolojisini önümüzdeki yıl tüm 4K TV serisine yaygınlaştırmaya karar verirken (önceki adı Sigma Designs olan) V-Silicon ise IFA 2018'deki özel standında bir HDR10plus gösterimi yapacak.

Film yapım şirketi Warner Bros bu yılın sonlarında HDR10plus uyumlu içerik üretmeye başlayacak. Bunların yanında, Samsung; HDR10plus lisanslama sürecini standart hale getirmek amacıyla; içerik yaratıcılarının teknolojiyi tanımalarını kolaylaştırmak; film yapımcılarının yaratıcı içeriğine daha yakın olmak ve tüm izleyicilerin izleme deneyimini geliştirmek için Twentieth Century Fox Film Corporation ile de bir ortaklık kurdu. Twentieth Century Fox şu anda gelecek haftalarda bu teknolojiyle hangi eserleri izleyicilere sunacağını planlıyor.

HDR10+ hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız

https://www.teknotalk.com/samsung-2018-uhd-ve-qled-tvlerine-hdr10plus-sertifikasi-65087/