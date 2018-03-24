Samsung 2018 Qled Tv Modelleri ve Fiyatları, 1500 Dolardan Başlıyor

Samsung 2018 QLED TV YurtDışı Fiyatları Belli Oldu!



Samsung 2018 QLED TV Fiyatları 1500 Dolardan Başlıyor. En Pahalısı 6000 Dolar. Samsung 2018 QLED TV Modelleri ve Fiyatları belli oldu.

Bugün, Samsung, 2018 QLED hattında fiyatlandırma detayları yayınladı. 55 inçlik en küçük basic model Q6F 1.500 dolara satılırken, amiral gemisi Q9F 75 inç modeli 6,000 dolar satılıyor.

Samsung 2018 QLED TV Modelleri ve Fiyatları Belli Oldu.

QN82Q6F: $4,500

QN75Q9F: $6,000

QN75Q8F: $4,800

QN75Q7F: $4,000

QN75Q6F: $3,500

QN65Q9F: $3,800

QN65Q8F: $3,000

QN65Q7C: $2,700

QN65Q7F: $2,600

QN65Q6F: $2,200

QN55Q8F: $2,200

QN55Q7C: $2,000

QN55Q7F: $1,900

QN55Q6F: $1,500

Samsung QLED TV'lerin oldukça etkileyici özellikleri var. Ortam modu, TV'nin boş bir ekran göstermek yerine odaya karışmasını sağlar. HDR10 + özellikleri satın aldığınız modele bağlı olarak değişir, ancak tüm TV'ler Samsung'un akıllı asistanı Bixby ile birlikte gelir.

Samsung QLED 2018 TV Özellikleri Neler?

Engadget

https://www.teknotalk.com/samsung-2018-qled-tv-modelleri-ve-fiyatlari-62805/