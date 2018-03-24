Samsung 2018 Qled Tv Modelleri ve Fiyatları, 1500 Dolardan Başlıyor
Samsung 2018 QLED TV YurtDışı Fiyatları Belli Oldu!
Samsung 2018 QLED TV YurtDışı Fiyatları Belli Oldu!
Samsung 2018 QLED TV Fiyatları 1500 Dolardan Başlıyor. En Pahalısı 6000 Dolar. Samsung 2018 QLED TV Modelleri ve Fiyatları belli oldu.
Bugün, Samsung, 2018 QLED hattında fiyatlandırma detayları yayınladı. 55 inçlik en küçük basic model Q6F 1.500 dolara satılırken, amiral gemisi Q9F 75 inç modeli 6,000 dolar satılıyor.
Samsung 2018 QLED TV Modelleri ve Fiyatları Belli Oldu.
QN82Q6F: $4,500
QN75Q9F: $6,000
QN75Q8F: $4,800
QN75Q7F: $4,000
QN75Q6F: $3,500
QN65Q9F: $3,800
QN65Q8F: $3,000
QN65Q7C: $2,700
QN65Q7F: $2,600
QN65Q6F: $2,200
QN55Q8F: $2,200
QN55Q7C: $2,000
QN55Q7F: $1,900
QN55Q6F: $1,500
Samsung QLED TV'lerin oldukça etkileyici özellikleri var. Ortam modu, TV'nin boş bir ekran göstermek yerine odaya karışmasını sağlar. HDR10 + özellikleri satın aldığınız modele bağlı olarak değişir, ancak tüm TV'ler Samsung'un akıllı asistanı Bixby ile birlikte gelir.
Samsung QLED 2018 TV Özellikleri Neler?
Engadget
https://www.teknotalk.com/samsung-2018-qled-tv-modelleri-ve-fiyatlari-62805/