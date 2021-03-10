Samsunda uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
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Samsunda uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

10.03.2021 10:52 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:57
Samsunda uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Samsun'da narkotik polisi tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da narkotik polisi tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen şahısların yakalanması amacıyla bu sabah Samsun il merkezinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüpheli şahıslarla bağlantılı olarak ve operasyon esnasında yapılan aramalarda, 2 bin 821 adet sentetik ecza hap, 157,39 gram metamfetamin maddesi, 20,21 gram esrar maddesi, 4,37 gram bonzai, 1,35 gram kokain maddesi, 1 adet captagon, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 125 TL para elde edildi. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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