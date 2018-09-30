Samsunda 1 Şahıs Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklandı

Samsunda 1 Şahıs Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklandı

Samsun’da sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 1 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsunda 1 Şahıs Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklandı

Samsun'da sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 1 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Canik ilçesinin Adatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yaptıkları çalışmalar sırasında 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin çevrelerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda üç paket içinde 0.08, 8.48 ve 0.28 gram bonzai ve 56 kapsül uyuşturucu özelliği olan hap ele geçirildi.

5 zanlı ifadelerinin alınmasının ardından savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, söz konusu şahıslara uyuşturucu sattığı tespit edilen S.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorgulaması tamamlanan S.Y., 'uyuşturucu ticareti' suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.Y., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

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