Samsunailesini silahla rehin alıp polis tarafından vurularak etkisiz hale getirilen koca polis...

19.09.2019 14:32

Ailesini silahla rehin alıp polis tarafından vurularak etkisiz hale getirilen koca Polis hayatımı kurtardı

SAMSUN'da eski eşi Özgecan Y. (27) ile 2 çocuğunu silahla rehin aldığı evde kapıyı kırıp içeri giren polisler tarafından bacağından vurularak, etkisiz hale getirilen Şahin Ö. (46), tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahin Ö., adliyeye götürüldüğü sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, Polis benim hayatımı kurtardı. Beni vurmasaydı kafama sıkacaktım dedi.

Olay, 10 Eylül'de İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Ayrıldığı eşi Özgecan Y.'nin evine giden Şahin Ö., dışarıda bulunan 7 yaşındaki erkek çocuğunun başına silah dayayıp, kapıyı çaldı. Korku ve paniğe kapılan anne, kapıyı açmak zorunda kaldı. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından iddiaya göre Şahin Ö., tabanca ile çocukları ve eski eşi Özgecan Y.'yi rehin aldı. Tartışma ve kadının yardım çığlıklarını duyan komşuları, durumu polise haber verdi. İhbar üzerine adrese İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sevk edildi.

POLİSLER KAPIYI KIRIP İÇERİ GİRDİ

Polisler, çevre güvenliğini sağlarken, rehin alınma olayının yaşandığı daireden bir el silah sesi duyuldu. Bunun üzerine polisler, kilitli kapıyı kırarak içeri girdi. Elindeki silahı bırakıp, teslim olması istenilen Şahin Ö. ikna olmadı ve polislere, Sizi de öldürürüm. Sakın yaklaşmayın, öldürürüm dedi. Şahin Ö., sağ bacağından vurularak, etkisiz hale getirildi.

OLASI FACİA ÖNLENDİ

Anne ile 2 ve 7 yaşındaki çocuklar evden çıkarılırken, tabancası elinden alınan yaralı Şahin Ö.'nün üzerinde bir kutu mermi ele geçirildi. Şahin Ö., olay yerinde hazır tutulan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede polis nezaretinde tedaviye alınan Şahin Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

2 YIL ÖNCE EŞİNİ BIÇAKLAMIŞ

Şahin Ö.'nün Tapu Kadastro Müdürlüğü'nde memur olarak görev yaparken, 2 yıl önce görülen boşanma davası öncesi Özgecan Y.'yi bıçaklayarak yaraladığı, bir süre tutuklu kaldıktan sonta tahliye edildiği ve halen tutuksuz yargılandığı öğrenildi. Şahin Ö.'nün bu suçtan dolayı devlet memurluğu görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

OLAY GÜNÜ KORUMA TALEP ETMİŞ

Özgecan Y.'nin de son günlerde davranışlarından rahatsızlık duyduğu eski eşi Şahin Ö.'den korunmak için olay günü karakola giderek, korunma tedbiri uygulanmasını talep ettiği de ortaya çıktı.

POLİS MEMURLARINA BAŞARI BELGESİ

Öte yandan, silah sesi üzerine kapıyı kırıp içeri girerek, şüpheliyi etkisiz hale getirmeyi başaran ve olası bir aile katliamını önleyen polis memurları Bülent Kırca ve Adem Çon'a Vali Osman Kaymak tarafından başarı belgesi verilip 'ayın polisleri' seçildi.

ADLİYE SEVK EDİLEN KOCA POLİS HAYATIMI KURTARDI

Hastanede polis kontrolünde tedavisi tamamlanan Şahin Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Koltuk değneği ile yürüyerek adliyeye çıkarılan şüpheli, kendisini görüntüleyen gazetecilere, Psikolojim çok bozuktu. Polis benim hayatımı kurtardı. Eğer beni vurmasaydı kafama sıkacaktım. Polis kendimi vurmamam için bana ateş etti dedi.

Kaynak: DHA