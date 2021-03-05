"Samsuna Mavi Yakışır" sosyal medya çalışması
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"Samsuna Mavi Yakışır" sosyal medya çalışması

05.03.2021 17:04 | Son Güncelleme: 05.03.2021 17:07

Kontrollü normalleşme döneminde korona virüse karşı Samsun'da yürütülen mücadeleye karşı halkın duyarlılığını artırmak amacıyla "#SamsunaMaviYakışır" ve "#HedefMaviSamsun" sosyal medya çalışması yapılacak.

Kontrollü normalleşme döneminde korona virüse karşı Samsun'da yürütülen mücadeleye karşı halkın duyarlılığını artırmak amacıyla "#SamsunaMaviYakışır" ve "#HedefMaviSamsun" sosyal medya çalışması yapılacak.

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada "Bugün saat 18.00'de başlayacak çalışmaya destek verip, mücadelenin bu kritik aşamasında hem halkımızda farkındalık oluşturmak hem de bu zor dönemde sağlık çalışanlarımızın yanında olmak için verilen hashtaglerle paylaşım yapmanızı rica ediyoruz. Katkınız için şimdiden teşekkür ederiz" denildi.

Sosyal medyada korona virüsün rengi kırmızıyla; sağlığın rengi mavi arasındaki mücadelede, "#BenimRengimMavi 'de, Önlemlere Uy, Aile ve Taziye Ziyaretlerine Ara Ver, Güzel Sahillerimizde Birlikte Olacağımız Mutlu Günler Yakın, #SamsunaMaviYakışır #HedefMaviSamsun. Senin İçin Mücadele Eden Sağlık Çalışanlarının Emeklerini Boşa Çıkarma, #SamsunaMaviYakışır #HedefMaviSamsun" etiketleriyle çalışma yapılacak. - SAMSUN

'Samsuna Mavi Yakışır' sosyal medya çalışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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