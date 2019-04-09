Samsun Yuttuğu Madeni Para Bağırsaklarında Kaldı

Samsun'un Atakum ilçesinde kardeşi ile oyun oynadığı sırada elindeki madeni parayı yutan Göktürk Semih Erbil (8), hastanelik oldu. Röntgen filminde küçük çocuğun bağırsağında kaldığı belirlenen madeni paranın doğal dışkı yoluyla çıkması bekleniyor.

Atakum ilçesinde Göktürk Semih Erbil, harçlığından kalan 50 kuruşu kumbarasına atmak istedi. Bu sırada kardeşinin kolunun çarpması üzerine madeni 50 kuruş, küçük çocuğun boğazına kaçtı. Madeni parayı yutan çocuk, olayı anlattığı babası Erkut Ebil tarafından On Dokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü. Burada çekilen röntgen filminde madeni paranın çocuğun bağırsaklarında olduğu belirlendi. Doktorlar, doğal dışkı yoluyla madeni paranın çıkabileceğini belirterek çocuğu taburcu etti.

Yaşadıklarını anlatan Göktürk Semih Erbil, Ben parayı kumbaraya atarken kardeşim de koşuyordu. Bu sırada koluma çarptı ve para ağzıma kaçtı. Ben de hemen babamın yanına geldim dedi.

'ALLAH KORUDU'

Oğlunu madeni para yuttuğunu duyunca apar topar hastaneye götürdüğünü anlatan Erkut Erbil de Allah'a şükür yine ucuz atlattık. Yemek borusundan değil de nefes borusundan gitseydi düşünemiyorum bile. Hastaneden dönerken gözlerim doldu. Çocuğumu o şekilde görmüş olmak çok kötü. Allah düşmanımın bile başına vermesin. Paranın operasyona gerek olmadan çıkmasını bekliyoruz diye konuştu.

Kaynak: DHA