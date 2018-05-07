Samsun-Yurt Önündeki Silahlı Saldırıyı Üvey Annesine Tecavüz İddiasıyla İşlemiş

Yurt önündeki silahlı saldırıyı üvey annesine tecavüz iddiasıyla işlemiş

Samsun'da önceki gün öğrenci yurdu önünde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si üniversite öğrencisi 4 kişinin yaralandığı olayın şüphelisi Ramazan A., yakalandı. Akbulut'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen Mevlüt A.'nın kardeşi Burhan A.'nın silahlı saldırgan Ramazan A.'nın annesi Tülay A.'ya tecavüze kalkıştıkları iddiasıyla olayı gerçekleştirdiği iddia edildi.

Olay, Samsun'un Atakum İlçesi'nde bulunan Turgut Özel Öğrenci Yurdu önünde önceki gece meydana geldi. İddialara göre 33 yaşındaki Ramazan A., 55 M 1230 plakalı minibüs ile takip ettiği içinde 29 yaşındaki Mevlüt A.'nın bulunduğu 55 GL 872 plakalı kapalı kasa kamyoneti aracı ile sıkıştırıp silahlı saldırı düzenledi. Saldırı esnasında araçta bulunan ve aralarında eski husumet olduğu öğrenilen Mevlüt A. ile 22 yaşındaki Selçuk Y. ve 33 yaşındaki Lütfi Güler araçtan inerek, yurdun önüne doğru kaçmaya başladı. Ramazan A., kaçan ikiliye doğru saldırısını sürdürdü. İsabet eden kurşunlar sebebiyle Lütfü Güler ağır yaralanırken, Mevlüt A., Selçuk Y.'de yaralandı. Saldırının ardından yaralılara yardımcı olmak üzere yanlarına gelen üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Songül K. ve 26 yaşındaki Hatice K., olay yerine dönerek saldırısını tekrar eden Ramazan A.'nın tabancasından çıkan kurşunlar sebebiyle yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırılan 5 kişiden biri olan evli ve 2 çocuk babası Lütfi Güler, OMÜ Tıp Fakültesi'nde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan şüpheli Ramazan A.'yı yakalama çalışması başlatan Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, cinayet zanlısı Ramazan A.?yı Körfez Mahallesi'nde yakaladı. Sağlık raporu alınan şüpheli daha sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Saldırının sebebinin eski husumet olduğu öğrenilirken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen Mevlüt A.'nın kardeşi Burhan A.'nın silahlı saldırgan Ramazan A.'nın annesi Tülay A.'ya tecavüze kalkıştıkları iddia edildi. 2016 yılında meydana gelen olayda, Tülay A.'nın 23 yaşındaki Burhan A.'yı tüfekle ateş açarak öldürdüğü ve eşi Sami A. ile birlikte yargılandıkları Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından geçtiğimiz ay Tülay A'nın 15 yıl, kocası Sami A.'nın ise 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldıkları öğrenildi.