Samsun Yolu Türk Telekom U Dönüşü Kavşağı Açılıyor

Samsun Yolu Türk Telekom U Dönüşü Kavşağı açılışında konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, "Sizlerin ve vatandaşlarımızın destek ve gayretlerine de teşekkür ediyorum. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Başkent'te kesintisiz trafik akışını sağlamak ve trafik yoğunluğunu azaltmak için Kepekli, Akköprü ve Samsun Yolu Türk Telekom U Dönüş Kavşak yenileme çalışmalarında sona gelindi. Samsun Yolu Türk Telekom U Dönüşü Kavşağının açılışında konuşma yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, "Telekom'un yanındaki alt üst geçitle ilgili çalışmalarımız nihayete ermek üzere. Bu gece burayı trafiğe açıyoruz. Birkaç gün içerisinde kavşak kısmını da tamamlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

Kepekli'deki alt üst geçidinin de bu akşam tamamlanacağını kaydeden Tuna, konuşmasına şöyle devam etti:

"Orada da gidiş geliş trafiğe açıyoruz. Kızılay Meydanı'ndaki Akay Kavşağını ilgilendiren yağmur sularından dolayı oluşan sel felaketlerini önleme noktasında da Kızılay'daki çalışmalarımız da sabaha kadar tamamlanmış olacak. Yarın okulların açılmasıyla birlikte Kızılay'da trafik problemi bitmiş olacak. Bu alt geçit, Kepekli'deki ve Akköprü'deki çalışmalarımız tamamlanmış olacak. Akköprü'nün üst kısmındaki ilave şeritler devam ediyor ama dönüşlerle ilgili altta tüm trafiği rahatlatan çalışamalar tamamlanmış olacak. Okulların açılmasıyla birlikte şehrimizi ilgilendiren yoğun trafiği rahatlatacak çalışmalarımız da nihayete ermiş olacak. Okulların açılmasıyla birlikte ilk günkü trafik sıkışıklıklarını da önlemiş olacağız. Sonuna geldik. Sizlerin ve vatandaşlarımızın destek ve gayretlerine de teşekkür ediyorum. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz. Bundan sonraki çalışmalarımızı da hızlı bir şekilde neticelendireceğiz."

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da, "Halk belediyeciliği, gönül belediyeciliği şehrimizin kritik noktalarında vatandaşlarımızın taleplerine anında cevap vererek halkımızın ulaşım alanında gerekli çalışmaları yapıyor. Kısa bir sürede rekora imza atarak Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve çalışanlara teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Tuna açıklamasının ardından makam arabasını kendisi sürerek alt geçidi test etti. - ANKARA