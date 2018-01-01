Samsun Yılbaşı Talihlisini Arıyor

SAMSUN (İHA) – 61 milyon TL'lik büyük ikramiyenin çeyrek bilete çıkmasının ardından Samsun'a da büyük ikramiyenin vurması şehirde heyecan oluşturdu.



Yılbaşı büyük ikramiyesi 9794035 numaralı bilete isabet etti. Büyük ikramiye çeyrek bilete isabet edince ikramiye 4 kişiye bölündü. Talihlilerden 1 tanesinin de Samsun'da olduğu açıklandı. Büyük ikramiyenin Samsun'a isabet ettiğinin açıklanmasının ardından şehirde heyecan oluşurken, vatandaşlar büyük ikramiyenin kime vurduğunu konuşmaya başladılar.



Samsun'da yaşayan ve çeyrek bilet alan Mustafa Kılıç, "Büyük ikramiyenin Samsun'a vurması büyük heyecan oluşturdu. Herkes birbirine 'Acaba büyük ikramiye kime vurdu' sorusunu soruyor. Bu parayı kazanan kişi inşallah Samsun ve kendi adına hayırlı kullanır. Büyük ikramiyenin Samsun'a vurması sonrasında herkes büyük ikramiyenin sahibini aramaya başladı. İnşallah parasını şehir için de kullanır" dedi. - SAMSUN